В Чернобыльской зоне испытали робособаку Boston Dynamics

Робот измерял радиацию и фотографировал особо загрязненные участки.

В Чернобыльской зоне испытали робособаку Boston Dynamics
Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

В Чернобыльской зоне отчуждения впервые провели испытания автономного робота Boston Dynamics "SPOT".

Исследование провела группа Бристольского университета совместно со специалистами Государственного специализированного предприятия "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами", информирует пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

В ходе исследования также использовали беспилотные летательные аппараты, датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве.

В частности проводились радиометрические и геофизические работы на территории двух секторов пункта временной локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес" и на территориях пунктов захоронения радиоактивных отходов "Подлесный" и "Буряковка".

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

"По результатам проведенных работ, на ПЗРО "Подлесный" и ПЗРО "Буряковка" ожидается получение изображений в 3-D формате и карты распределения активности радионуклидов на этой территории, а также получение изображений с ПВЛРО "Рыжий лес" с участками, которые имеют высокую мощность дозы", - говорится в сообщении.

Выполненные работы позволят обновить карты распределения радиационного загрязнения на участках, где проводилось обследование.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Илон Маск: первую обитаемую базу на Марсе следует строить в северных районах планетыИлон Маск: первую обитаемую базу на Марсе следует строить в северных районах планеты
«Вояджеры» обнаружили более плотный космос вне Солнечной системы«Вояджеры» обнаружили более плотный космос вне Солнечной системы
Ученые назвали еще одно заболевание, повышающее летальность от коронавирусаУченые назвали еще одно заболевание, повышающее летальность от коронавируса
Китайская космическая компания раскрыла свои планы на 5 летКитайская космическая компания раскрыла свои планы на 5 лет
Ученые обнаружили неизвестный ранее орган в центре головы человека, - BBCУченые обнаружили неизвестный ранее орган в центре головы человека, - BBC
Блок рекламы


Похожие новости
Робот от Boston Dynamics получит ряд новых аксессуаровРобот от Boston Dynamics получит ряд новых аксессуаров
ВСУ испытали отечественную дымовую шашку УДШ-У, которая заменит советские аналогиВСУ испытали отечественную дымовую шашку УДШ-У, которая заменит советские аналоги
Робопес от Boston Dynamics стал чирлидером: видеоРобопес от Boston Dynamics стал чирлидером: видео
В США поступили в продажу робособаки Boston DynamicsВ США поступили в продажу робособаки Boston Dynamics
Военные под Одессой испытали крылатые ракеты "Нептун" с боевой частьюВоенные под Одессой испытали крылатые ракеты "Нептун" с боевой частью
Эффективность масок против коронавируса испытали на хомячкахЭффективность масок против коронавируса испытали на хомячках
Учёные испытали прототип солнечного паруса из графенаУчёные испытали прототип солнечного паруса из графена
Инженеры успешно испытали "невозможный" ракетный двигательИнженеры успешно испытали "невозможный" ракетный двигатель
Роботы Boston Dynamics помогают врачам бороться с коронавирусомРоботы Boston Dynamics помогают врачам бороться с коронавирусом
Укргидрометцентр сообщил, что продукты горения от пожара в Чернобыльской зоне не могли попасть в КиевУкргидрометцентр сообщил, что продукты горения от пожара в Чернобыльской зоне не могли попасть в Киев
Последние новости
Подгружаем последние новости