В Чернобыльской зоне испытали робособаку Boston Dynamics

В Чернобыльской зоне отчуждения впервые провели испытания автономного робота Boston Dynamics "SPOT".

Исследование провела группа Бристольского университета совместно со специалистами Государственного специализированного предприятия "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами", информирует пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

В ходе исследования также использовали беспилотные летательные аппараты, датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве.

В частности проводились радиометрические и геофизические работы на территории двух секторов пункта временной локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес" и на территориях пунктов захоронения радиоактивных отходов "Подлесный" и "Буряковка".

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

"По результатам проведенных работ, на ПЗРО "Подлесный" и ПЗРО "Буряковка" ожидается получение изображений в 3-D формате и карты распределения активности радионуклидов на этой территории, а также получение изображений с ПВЛРО "Рыжий лес" с участками, которые имеют высокую мощность дозы", - говорится в сообщении.

Выполненные работы позволят обновить карты распределения радиационного загрязнения на участках, где проводилось обследование.