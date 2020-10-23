Что останется от Tesla Roadster, запущенного в космос

Что останется от Tesla Roadster, запущенного в космос

Автомобиль в космосе медленно умирает, растворяясь в радиации. Не исключено, что от него уже остался только остов

Более двух лет назад, 2 февраля 2018 года, компания SpaceX воплотила в жизнь очень странную идею Илона Маска — запустить в космос электромобиль Tesla Roadster, за рулем которого сидит Starman, манекен в фирменном скафандре SpaceX.

Автомобиль сейчас пролетает в менее чем 8 млн километров от Марса, вдали от гравитации планеты, и приближается к Земле на скорости 82 тысячи километров в час.

Но можно ли назвать теперь эту «Теслу» автомобилем? С натяжкой. Полет в космосе на протяжении 32 месяцев должен был изрядно его потрепать, считают специалисты издания LiveScience.

Солнечная радиация расщепляет углеродные связи органических материалов, заставляя их распадаться в труху, а значит, родстер должен лететь в клубе пыли, которая некогда была краской, шинами, кожаным салоном и так далее. Распасться на молекулы должны были уже и пластмассовые детали.

То есть теперь это не автомобиль, а его голый остов — алюминиевая рама, стальные детали да стекла. Как говорит химик на пенсии Ричард Саклебен, в таком виде остатки электромобиля могут летать в космосе миллион и более лет, пока не рухнут на какую-нибудь планету, спутник или Солнце.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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