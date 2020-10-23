В США впервые одобрили лекарство от коронавируса

Исследования действия препарата показали более быстрое выздоровление взрослых пациентов с умеренными и тяжелыми симптомами коронавирусной болезни.

Администрация США по контролю за качеством продуктов питания и лекарств (FDA) одобрила противовирусный препарат компании Gilead Sciences ремдесивир для лечения коронавируса.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Одобрение было предоставлено после того, как в четверг в научном медицинском журнале США New England Journal of Medicine были опубликованы результаты третьей фазы испытаний ремдесивира компании Gilead", - говорится в сообщении.

Исследования действия препарата показали более быстрое выздоровления взрослых пациентов с умеренными и тяжелыми симптомами коронавирусной болезни, а также замедление развития болезни у пациентов, которые нуждаются в дополнительной подаче кислорода.

В FDA заявили, что лекарства будут использовать для пациентов старше 12 лет, которые нуждаются в госпитализации.

Ремдесивир также принимал президент США Дональд Трамп для выздоровления от коронавируса.

Напомним, недавно заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что препарат "Ремдесивир" (remdesivir) для лечения коронавирусной инфекции уже закупили и транспортируют в Украину.

16 октября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ремдесивир почти не снижает смертность из-за COVID-19. Единственным препаратом, который доказал свою эффективность в борьбе с заболеванием, по данным ВОЗ, является дексаметазон.

В конце августа Министерство здравоохранения инициировало проведение централизованных закупок противовирусного препарата "Ремдесивир" (remdesivir) для лечения коронавирусной инфекции. Отмечалось, что, по данным американских ученых, ремдесивир сокращает время выздоровления при COVID-19 на 31%, или в среднем на 4 дня.

Ремдесивир - синтетический противовирусный препарат, который изначально был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола. Препарат относится к рекомендованным для лечения больных COVID-19 и внесен в украинский протокол.