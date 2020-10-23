Робот от Boston Dynamics получит ряд новых аксессуаров

Робот-собака поступит в продажу весной 2021 года с дополнительной роботизированной рукой и зарядной станицей

С начала коммерческих продаж летом этого года «собаку» Spot от Boston Dynamics приобрели более 250 человек. Хотя реализацию тормозит цена устройства — 75 тысяч долларов — компания планирует развивать и дополнять технологию.

В январе 2021 года Boston Dynamics планирует выпустить ряд дополнительных аксессуаров для Spot. У робота появится зарядная станция, от которой он сможет самостоятельно «подкормиться». Так, по словам генерального директора компании Роберта Плейтера, увеличится радиус перемещения и работы «собаки».

У Spot также появится рука с шестью степенями свободы. Плейтер сказал TechCrunch, что рука будет поставляться с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Она работает как дистанционно, с помощью управления на планшете, так и автономно.

Новая рука позволит роботу-собаке открывать двери, приносить людям предметы и даже отличать грязную посуду, которую нужно поместить в посудомоечную машину, от мусора, который необходимо выкинуть в мусорную корзину.

Сегодня Spot используется в горнодобывающей промышленности, здравоохранении и строительстве. Робот-собака исследует строительные площадки в Токио для повышения безопасности сотрудников в потенциально опасных зонах. Он также помогает медперсоналу в женской больнице Бригама и больнице в Бостоне.



