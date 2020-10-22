В атмосфере Ио нашли следы вулканической активности

Вулканы на Ио очень активны. Ученые спорили, насколько вулканическая активность могла повлиять на формирование атмосферы спутника Юпитера. Ответить на этот вопрос помогла обсерватория ALMA

Ио — самый вулканически активный спутник в нашей Солнечной системе. На этой планете находится более 400 действующих вулканов, извергающих сернистые газы, которые раскрашивают Ио в желтый, белый, оранжевый и красный цвета. Несмотря на то, что атмосфера Ио чрезвычайно тонкая — примерно в миллиард раз тоньше земной — она может дать ценную информацию о вулканической активности спутника и выяснить, что происходит в его недрах.

Предыдущие исследования показали, что большую часть атмосферы Ио составляет газообразный диоксид серы. Это вещество могло попасть в воздух спутника только благодаря извержениям вулканов. Однако до сих пор было непонятно, какие процессы управляют динамикой в атмосфере Ио — извержение вулканов или испарение сернистого газа с покрытой льдом поверхности.

Астрономы использовали телескопы обсерватории ALMA, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Исследователи снимали Ио в те моменты, когда планета выходила из тени Юпитера или входила в нее. Когда Ио попадает в тень Юпитера и до нее перестают доходить прямые солнечные лучи, температура спутника понижается и диоксид серы начинает превращаться из газа в лед. Используя этот эффект, исследователи смогли проследить, насколько сильно вулканическая активность влияет на атмосферные процессы.

Благодаря высокой разрешающей способности и чувствительности ALMA астрономы впервые смогли увидеть, как из вулканов поднимаются столбы диоксида серы (SO2) и монооксида серы (SO). Исследователи рассчитали, что активные вулканы производят от 30% до 50% вещества, составляющего атмосферу Ио. Эта работа впервые достоверно показывает, какой фактор оказал наибольшее влияние на формирование атмосферы спутника.



