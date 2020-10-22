Ученые обнаружили неизвестный ранее орган в центре головы человека, - BBC
Трубчатые железы видны при контрастной томографии.
Ученые из Нидерландов обнаружили скрытый внутри головы человека орган, напоминающий набор слюнных желез.
Об этом пишет ВВС.
Открытие сделали случайно при обследовании пациентов с раком простаты с помощью новейшего сканера PSMA PET/CT. При контрастной томографии с введением в кровь радиоактивной глюкозы этот диагностический инструмент находит в теле опухоли.
"Ранее было известно, что слюнные железы в носоглотке микроскопически малы. Их около тысячи, и они равномерно распределены по слизистой оболочке. Поэтому представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили это!" - рассказывает радиолог-онколог Ваутер Вогель из Нидерландского института рака.
Незамеченный ранее четвертый набор слюнных желез, открытый командой Вогеля, гораздо больше и расположен позади носа и над небом, внутри головы.
Два органа, которые высветились в ходе исследования, имеют все признаки слюнных желез. Их назвали трубчатыми железами, поскольку они расположены над трубчатым валиком.
Трубчатые железы были обнаружены у всех 100 пациентов, обследованных с помощью аппарата PSMA PET/CT. Вскрытие двух тел, мужского и женского, также подтвердило существование заметной невооруженным глазом парной структуры в виде дренажных капилляров в задней стенке носоглотки.
Ранее сообщалось, что физики впервые достигли сверхпроводимости при комнатной температуре. Ученые считают это прорывом в физике.