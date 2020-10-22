Ученые обнаружили неизвестный ранее орган в центре головы человека, - BBC

Трубчатые железы видны при контрастной томографии.

Ученые из Нидерландов обнаружили скрытый внутри головы человека орган, напоминающий набор слюнных желез.

Об этом пишет ВВС.

Фото: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY

Открытие сделали случайно при обследовании пациентов с раком простаты с помощью новейшего сканера PSMA PET/CT. При контрастной томографии с введением в кровь радиоактивной глюкозы этот диагностический инструмент находит в теле опухоли.

"Ранее было известно, что слюнные железы в носоглотке микроскопически малы. Их около тысячи, и они равномерно распределены по слизистой оболочке. Поэтому представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили это!" - рассказывает радиолог-онколог Ваутер Вогель из Нидерландского института рака.

Фото: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY
Слюнные железы вырабатывают слюну, необходимую для работы пищеварительной системы. Большую часть ее выделяют три основных набора желез, известных как околоушные, подчелюстные и подъязыковые. В человеческом организме есть еще около тысячи мелких слюнных желез. Они размещены во всей полости рта и дыхательном тракте, но так мало, что их можно обнаружить только в микроскоп.

Незамеченный ранее четвертый набор слюнных желез, открытый командой Вогеля, гораздо больше и расположен позади носа и над небом, внутри головы.

Два органа, которые высветились в ходе исследования, имеют все признаки слюнных желез. Их назвали трубчатыми железами, поскольку они расположены над трубчатым валиком.

Фото: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY

Трубчатые железы были обнаружены у всех 100 пациентов, обследованных с помощью аппарата PSMA PET/CT. Вскрытие двух тел, мужского и женского, также подтвердило существование заметной невооруженным глазом парной структуры в виде дренажных капилляров в задней стенке носоглотки.

Ранее сообщалось, что физики впервые достигли сверхпроводимости при комнатной температуре. Ученые считают это прорывом в физике.

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