Ученые смогли «оцифровать» строительные площадки

Следить за процессом строительства бывает непросто. Нужно постоянно приезжать и фиксировать различные этапы проекта. Новая программа поможет следить за тем, как продвигаются дела на стройке в любое удобное время не выходя из дома

В строительстве генеральные подрядчики и застройщики часто нуждаются в том, чтобы кто-то физически присутствовал на рабочем месте. Это необходимо, чтобы контролировать сроки сдачи объекта и качество работ. Также можно нанять фотографа, который будет фиксировать этапы проекта через определенные промежутки времени. Однако оба этих решения несовершенны и могут привести к проблемам в отчетности и задержкам сдачи проекта.

Стартап OpenSpace представил решение, которое использует 360-градусные камеры и компьютерное зрение, чтобы создать цифровые копии строительных площадок в реальном времени. По словам разработчиков, все, что нужно делать клиентам, — это ходить по своему рабочему месту с маленькой 360-градусной камерой на каске. Механизм OpenSpace Vision Engine автоматически сопоставляет фотографии с рабочими планами так, что получается нечто похожее на панорамы в Google Maps. Клиенты могут удаленно посещать стройплощадки и смотреть на прогресс строительства во времени.

Компания также внедряет аналитические решения, которые помогают клиентам отслеживать прогресс проекта и идентифицировать различные части объекта. На сегодняшний день OpenSpace помогла клиентам составить карту более 500 миллионов квадратных метров строительных объектов, включая мосты, больницы, футбольные стадионы и крупные жилые здания. Новая программа помогает работникам строительной отрасли сделать отчетность более удобной, минимизировать поездки, снизить риски и получить много других выгод.

Подавляющее большинство информации, собранной OpenSpace, заказчики и подрядчики никогда не получали ранее. По словам разработчиков, новая технология может создать целый рынок подобных программ, которые помогут улучшить строительную отрасль.



