На Луне планируют развивать атомную энергетику

На Луне планируют развивать атомную энергетику

Ядерная энергетика готовится выйти за пределы Земли. К концу текущего десятилетия атомный реактор должен появиться на поверхности Луны.

Два американских ведомства объявили о начале новой главы в совместной работе, которая теперь будет посвящена грядущим миссиям «Артемида» по возвращению человека на Луну. В рамках сотрудничества DOE и NASA на спутнике Земли может появиться ядерная энергетика.

«Мы планируем не просто вернуться с человеком на Луну, а остаться на Луне. Это значит, что нам потребуется энергия — её источником станет ядерная энергетика, а для неё в том числе будет создана лунная энергосистема. Опыт министерства энергетики и его технологии будут иметь решающее значение для успеха наших миссий. Только вместе мы сможем сделать всё необходимое для изучения Луны и отправки человека дальше в космос во благо Земли и всего человечества», — заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

Отметим, ранее стало известно, что DOE и NASA объявили тендер на разработку и строительство атомного реактора мощностью не менее 10 кВт на Луне, который сможет снабжать энергией всё оборудование и жилые модули в моменты, когда невозможно будет использовать солнечную энергию. Победителя тендера назовут в 2021 году, а сам лунный атомный реактор должен быть готов в 2027 году.

Напомним, миссия Artemis III, которая должна завершиться высадкой астронавтов на поверхность Луны, запланирована к проведению на 2024 год. Перед этим состоятся ещё два запуска — в 2021-м Artemis I, в рамках которой Европейский сервисный модуль (EСM) для пилотируемого космического корабля Orion будет запущен с помощью сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и проведёт в целом три недели в космосе, а затем должен будет вернуться на Землю (здесь корабль будет протестирован на вхождение в земную атмосферу на высокой скорости — будет испытана его тепловая защита), а в 2023 году в ходе Artemis II собираются облететь Луну на ЕСМ уже с экипажем на борту.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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