Предложена новая теория происхождения темной материи

Предложена новая теория происхождения темной материи

Эта субстанция составляет почти четверть массы Вселенной, но увидеть мы ее не можем. Новая теория предполагает, что темная материя возникла в результате фазовых переходов в ранней Вселенной. Модель поможет наконец найти частицы, которые составляют эту субстанцию.

Темная материя отвечает примерно за 22% массы нашей Вселенной. Ее нельзя увидеть или зафиксировать с помощью имеющихся приборов, так как этот тип материи не взаимодействует с окружающим веществом. Заметить его можно только по гравитационному воздействию на видимую материю. Сегодня у астрофизиков есть несколько кандидатов на роль этой субстанции, однако получить достоверных экспериментальных данных в подтверждение одного из них пока не удалось.

Хотя многие эксперименты были направлены на поиск частиц темной материи, ни один из них пока не увенчался успехом. Большинство из них были направлены в первую очередь на поиск слабовзаимодействующих массивных частиц, которые десятилетиями считались лучшим кандидатом на роль темной материи. Пока найти такие частицы не удалось.

Авторы нового исследования решили выяснить, как могла сформировать темная материя при рождении Вселенной. Построенная учеными модель показывает, что на заре формирования Вселенной в определенных областях пространства мог происходить космологический фазовый переход. Области, в которых происходил такой переход, напоминали, согласно ученым, пузыри газа в кипящей воде. Обычная материя в ходе такого перехода превращалась в темную и образовывала огромного размера области, заполненные ей.

Эта новая теоретическая модель поможет создать новые эксперименты, которые позволят проверить большое количество кандидатов на роль темной материи и выяснить, насколько хорошо они соотносятся с предсказаниями. Это повысит шансы раскрыть загадку темной материи.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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