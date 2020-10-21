Китайская космическая компания раскрыла свои планы на 5 лет

Китайская космическая компания раскрыла свои планы на 5 лет

В пятилетние планы государственной компании вошло создание многоразового орбитального ракетоплана, спутниковой системы и усовершенствование старых ракет

«В ближайшие пять лет CASIC усилит существующую аэрокосмическую систему. Мы планируем сократить время подготовки и увеличить частоту коммерческих запусков ракет, а также провести новые исследования по повторному использованию ракет-носителей для снижения затрат», — заявил Фу Чжиминь, главный технолог CASIC.

Одна из главных целей программы — это проведение испытаний многоразовой системы космических космопланов под названием Tengyun. Сообщается, что орбитальный ракетоплан сможет доставлять на орбиту, как груз, так и пассажиров. Он также сможет запускать спутники. CASIC отмечает, что запуск и посадку можно будет осуществлять из любого аэропорта. Интересно, что Tengyun можно будет использовать и для военных целей (обнаружение и нападение на космические аппараты и спутники, перехват баллистических ракет).

CASIC также планирует запустить спутники, обеспечивающие доступ к интернету в удаленных районах страны. Онлайн-издание Futurism отметило, что технология, которую собираются использовать в CASIC очень напоминает Starlink SpaceX.

Будущие планы корпорации коснулись и ракет Kuaizhou. Как сообщает SpaceNews, в настоящее время CASIC ведет разработку гораздо более крупных твердотопливных ракет Kuaizhou-21 и Kuaizhou-31.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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