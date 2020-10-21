В США появились раздающие конфеты двери на колесиках

В США появились раздающие конфеты двери на колесиках

Хэллоуин близко, но социальную дистанцию никто не отменял. Чтобы дети могли получить свои сладости, компания Hershey's создала передвигающуюся дверь, которая раздает тарталетки с арахисовым маслом.

Каждый год 31 октября во всем мире празднуют Хэллоуин. В США в этот день традиционно дети стучатся в дверь к соседям и требуют сладости со словами «кошелек или жизнь» (trick or treat). Но в этом году из-за вспышки коронавируса всем необходимо соблюдать дистанцию, поэтому затея со сладостями отпадает.

В качестве рекламной кампании кондитерская фирма Hershey's создала дверь, которая может передвигаться по улицам с помощью дистанционного управления и выдавать детям сладости после того, как они скажут «кошелек или жизнь». Вместо конфет «дверь на колесиках» выдает детям печенье с арахисовым маслом.

Управлять такой дверью можно с расстояния до полутора километров. При движении она также играет музыку, может создавать «страшные» завесы дыма и светиться желтым светом. Единственный ее минус состоит в том, что дети могут брать угощение сколько угодно раз, вставая в очередь снова и снова. Из-за этого запас сладостей может быстро иссякнуть и угощение не достанется другим детям. Но некоторые считают чашки Hershey's с арахисовым маслом чересчур сладкими и невкусными, поэтому вряд ли маленьким любителям сладостей захочется набрать себе огромное количество этих угощений.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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