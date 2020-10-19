Илон Маск отправит корабль к Марсу через 4 года

Маск играет на опережение? Он хочет отправиться на Марс в год, когда NASA планирует высадиться всего лишь на Луне. Полеты же к спутнику Земли Илон планирует начать еще раньше — в 2022 году.

Как заявил на Международной конвенции Марсианского общества Илон Маск, запуск первой миссии на Марс состоится всего через четыре года. «Я думаю, что у нас есть неплохой шанс сделать это», — сказал генеральный директор SpaceX.

Полет может состояться во время «окна» 2024 года. Напомним, что Земля сближается с Марсом каждые 26 месяцев. NASA, Китай и Объединенные Арабские Эмираты запустили очередную миссию на Марс в июле этого года. Следующее окно откроется в 2022 году. Маск же надеется успеть с запуском к 2024 году.

Миссия к Красной планете отправится на многоразовом космическом корабле SpaceX Starship, который в настоящее время разрабатывается на предприятии компании в Южном Техасе (США). SpaceX также планирует использовать Starship для полетов на Луну с 2022 года, а также для орбитальных путешествий вокруг Земли.

«SpaceX берет на себя самую главную задачу — транспортную. Есть множество других систем, которые будут необходимы, — сказал во время конференции основатель Марсианского сообщества Роберт Зубрин. — Я надеюсь, что мы увидим Starship в стратосфере до конца этого года, и, если Илон прав, достигнем орбиты в следующем году или через год».



