Илон Маск отправит корабль к Марсу через 4 года

Илон Маск отправит корабль к Марсу через 4 года

Маск играет на опережение? Он хочет отправиться на Марс в год, когда NASA планирует высадиться всего лишь на Луне. Полеты же к спутнику Земли Илон планирует начать еще раньше — в 2022 году.

Как заявил на Международной конвенции Марсианского общества Илон Маск, запуск первой миссии на Марс состоится всего через четыре года. «Я думаю, что у нас есть неплохой шанс сделать это», — сказал генеральный директор SpaceX.

Полет может состояться во время «окна» 2024 года. Напомним, что Земля сближается с Марсом каждые 26 месяцев. NASA, Китай и Объединенные Арабские Эмираты запустили очередную миссию на Марс в июле этого года. Следующее окно откроется в 2022 году. Маск же надеется успеть с запуском к 2024 году.

Миссия к Красной планете отправится на многоразовом космическом корабле SpaceX Starship, который в настоящее время разрабатывается на предприятии компании в Южном Техасе (США). SpaceX также планирует использовать Starship для полетов на Луну с 2022 года, а также для орбитальных путешествий вокруг Земли.

«SpaceX берет на себя самую главную задачу — транспортную. Есть множество других систем, которые будут необходимы, — сказал во время конференции основатель Марсианского сообщества Роберт Зубрин. — Я надеюсь, что мы увидим Starship в стратосфере до конца этого года, и, если Илон прав, достигнем орбиты в следующем году или через год».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще одна компания приостановила испытания вакцины от ковид из-за болезни участника-добровольцаЕще одна компания приостановила испытания вакцины от ковид из-за болезни участника-добровольца
LTE из стратосферы: планер с базовой станцией на борту смог обеспечить сотовое покрытие с высоты 19 кмLTE из стратосферы: планер с базовой станцией на борту смог обеспечить сотовое покрытие с высоты 19 км
Эффективность памяти зависит от концентрации вниманияЭффективность памяти зависит от концентрации внимания
Илон Маск: первую обитаемую базу на Марсе следует строить в северных районах планетыИлон Маск: первую обитаемую базу на Марсе следует строить в северных районах планеты
Первый в мире снимок фотонов в реальном времениПервый в мире снимок фотонов в реальном времени
Блок рекламы


Похожие новости
Илон Маск: первую обитаемую базу на Марсе следует строить в северных районах планетыИлон Маск: первую обитаемую базу на Марсе следует строить в северных районах планеты
Сверхпроводящие квантовые компьютеры станут компактнее благодаря графенуСверхпроводящие квантовые компьютеры станут компактнее благодаря графену
Илон Маск хочет превратить человечество в межпланетный видИлон Маск хочет превратить человечество в межпланетный вид
NASA отправит на МКС космический туалет стоимостью 23 миллиона долларов СШАNASA отправит на МКС космический туалет стоимостью 23 миллиона долларов США
Илон Маск сообщил, что SpaceX запустит прототип Starship на высоту в 18 кмИлон Маск сообщил, что SpaceX запустит прототип Starship на высоту в 18 км
Япония отправит к Марсу 8K-камеру, но ее придется вернутьЯпония отправит к Марсу 8K-камеру, но ее придется вернуть
LG представила электронную защитную маску с очистителем воздухаLG представила электронную защитную маску с очистителем воздуха
Илон Маск впервые показал работу вживленного в мозг чипаИлон Маск впервые показал работу вживленного в мозг чипа
Илон Маск обещает через два дня показать рабочее устройство Neuralink для чипирования людейИлон Маск обещает через два дня показать рабочее устройство Neuralink для чипирования людей
SpaceX Илона Маска привлекла рекордные $1,9 миллиарда инвестицийSpaceX Илона Маска привлекла рекордные $1,9 миллиарда инвестиций
Последние новости
Подгружаем последние новости