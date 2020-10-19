NASA и Nokia запустят сеть 4G на Луне

Проект планируется реализовать до конца 2022 года.

NASA и Nokia запустят сеть 4G на Луне
Фото: usahitman.com

Компания Nokia (NOK) Bell Labs получила 14,1 миллиона долларов на проект аэрокосмического агентства США NASA по созданию первой сети 4G на Луне.

Как сообщает CNN, инновации Nokia Bell Labs будут использованы для создания и развертывания первого сверхкомпактного сквозного решения LTE в космосе, которое планируется реализовать до конца 2022 года. В дальнейшем сеть 4G будет модернизирована до 5G.

В NASA предполагают, что стандарт сотовой связи 4G придет на смену стандартам радиосвязи на Луне и обеспечит более надежную связь на большие расстояния, чем радиосвязь. По предположениям экспертов, 4G на Луне будет работать лучше, чем на Земле, поскольку прохождению сигнала там не будут препятствовать деревья, здания или другие источники связи.

В Bell Labs заявили, что астронавты будут использовать 4G для передачи данных, управления луноходами, навигации в реальном времени и трансляции видео в высоком качестве.

Компания планирует разработать для NASA компактные и энергоэффективные передатчики сигнала 4G, которые будут отличаться от традиционных вышек сотовой связи на Земле.

NASA планирует построить лунную базу до 2028 года и выделила 370 млн долларов США на развертывание передовых технологий, которые потребуются для работы базы на Луне. Средства получат более 12 инновационных компаний. Среди заказанных космическим агентством технологий, кроме LTE-связи, - дистанционное производство электроэнергии, криогенное замораживание, робототехнические разработки, технологии безопасной посадки на Луну и тому подобное.

Ранее в октябре соглашение с NASA об освоении Луны подписали восемь стран.

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