В Украине начали регистрацию первого генерика фавипиравира

Минздрав добавил фавипиравир в протокол лечения пациентов с коронавирусом еще в апреле.

Научно-производственная фирма "Микрохим" подала в Государственный экспертный центр при Министерстве здравоохранения Украины документы на регистрацию препарата "Фавипиравир-Микрохим".

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Препарат является первым украинским генериком японского противовирусного средства "Авиган"(фавипиравир). Этот препарат в начале года был внесен в отечественный протокол лечения болезни, вызванной COVID-19. В то же время препарат не зарегистрирован на территории Украины, поэтому купить его было почти невозможно", - говорится в сообщении.

В фармкомпании напомнили, что в сентябре японские исследователи в рамках проведения клинических исследований получили доказательства эффективности использования "Авигана" (фавипиравира) для лечения болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Ранее указанный фармпрепарат уже успешно использовался во время эпидемии свиного гриппа.

"Считается, что он не просто устраняет клинические проявления болезни, а, прежде всего, влияет на патогенез коронавируса в организме человека", - отмечается в сообщении.

При этом еще в апреле в Украине фавипиравир был внесен в перечень лекарств для предотвращения распространения коронавирусной болезни, которые были освобождены от уплаты ввозной пошлины и НДС.

В начале октября Кабинет министров одобрил проект межправительственного соглашения о передаче Японией Украине гуманитарной помощи в виде партии фавипиравира.

Напомним, в конце августа Минздрав инициировал централизованную закупку ремдесивира для лечения COVID-19.

Сегодня стало известно, что препарат ремдесивир закупили и транспортируют в Украину.