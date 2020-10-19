Osiris-REx попробует еще раз забрать грунт с астероида Бенну

Osiris-REx попробует еще раз забрать грунт с астероида Бенну

Астероид Бенну может столкнуться с Землей в конце следующего века. Чтобы лучше рассчитать параметры орбиты небесного тела, специалисты NASA хотят привести образцы его грунта на Землю. Но у аппарата Osiris-REx осталась всего одна попытка для этого.

Астероид Бенну был обнаружен в сентябре 1999 и сначала не привлек внимание астрономов. Предварительные расчеты его траектории движения показали, что небесное тело в ближайшие 100 лет не столкнется с Землей. Однако затем исследователи учли некоторые эффекты и получили более точные данные. Новые расчеты показали, что вероятность столкновения не такая уж и маленькая, а произойти это событие может в интервале с 2169 по 2199 годы.

Между тем, масса и диаметр Бенну довольно большие — 140 миллионов тонн и 0,56 километра соответственно. Падение такого тела на Землю было бы эквивалентно взрыву почти 20 водородных бомб. В связи с этим NASA посчитало данный объект потенциально опасным для планеты небесным телом и решило подготовить комическую миссию для его дательного исследования. Миссия получила название OSIRIS-REx в честь египетского бога загробного мира Осириса, а астероиду в 2013 году было присвоено имя Бенну в честь птицы, символизирующей воскрешение этого бога.

Миссия OSIRIS-REx была запущена в 2016 году, а сблизилась с ним только сейчас. Теперь в планах специалистов NASA — направить аппарат от его основной орбиты диаметров 0,75 километра к поверхности и забрать грунт с небесного тела. Сама операция потребует от пяти до десяти секунд — забирать грунт OSIRIS-REx будет в автономном режиме, так как 18-минутная задержка связи не позволяет сделать это вручную.

Чтобы забрать грунт OSIRIS-REx выпустит струю газообразного азота под давлением, а затем специальным насосом соберет вылетевшие с поверхности пыль и гравий. Первая попытка этого забора провалилась. Теперь у ученых есть последний шанс забрать грунт с Бенну. Но даже если удастся сделать это теперь, кораблю может не хватить запаса топлива, чтобы долететь обратно до Земли.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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