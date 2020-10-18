Ученые назвали еще одно заболевание, повышающее летальность от коронавируса

Чем больше человечество накапливает опыта борьбы и выживания при коронавирусе, тем больше делает неприятных открытий, связанных с эти недугом. В частности, речь идет о сопутствующих заболеваниях, которые увеличивают летальность при коронавирусе.

Если раньше уже было ясно, что риск смертельного исхода повышается при сахарном диабете и деменции, то теперь появились данные о еще одном заболевании, которое, к сожалению, в сочетании с COVID-19 может стать для многих смертным приговором. Речь идет о болезнях почек.

К такому неутешительному выводу пришли ученые из Великобритании, передает издание strana. Они обобщили данные 372 пациентов, попавших в больницы с диагнозом COVID-19 в промежутке с 10 марта по 23 июля. У 216 из них имелись болезни почек – либо хронические, либо вызванные инфекцией. У остальных 156 пациентов таких проблем не было.

Так вот: из этих 156 пациентов умерло только 32 человека. Остальные 75 умерших пришлись на долю тех, у кого были проблемы с почками. То есть в группе "почечников" летальность составила 35%, тогда как среди остальных больных – только 20%.

Ученые-медики связывают такой результат не так к самой болезнью почек, как с использованием токсичных препаратов при лечении этого органа, что усугубляет воздействие коронавируса на организм.

Напомним, ВОЗ назвала единственный препарат, который показал свою эффективность при борьбе с коронавирусом. Это - дексаметазон. При этом разрекламированный "Ремдесивир" не уменьшает смертность среди пациентов и не облегчает течение болезни.