Ученые назвали еще одно заболевание, повышающее летальность от коронавируса

Чем больше человечество накапливает опыта борьбы и выживания при коронавирусе, тем больше делает неприятных открытий, связанных с эти недугом. В частности, речь идет о сопутствующих заболеваниях, которые увеличивают летальность при коронавирусе.

Ученые назвали еще одно заболевание, при котором коронавирус может оказаться смертельным

Если раньше уже было ясно, что риск смертельного исхода повышается при сахарном диабете и деменции, то теперь появились данные о еще одном заболевании, которое, к сожалению, в сочетании с COVID-19 может стать для многих смертным приговором. Речь идет о болезнях почек.

Ученые назвали еще одно заболевание, при котором коронавирус может оказаться смертельным

К такому неутешительному выводу пришли ученые из Великобритании, передает издание strana. Они обобщили данные 372 пациентов, попавших в больницы с диагнозом COVID-19 в промежутке с 10 марта по 23 июля. У 216 из них имелись болезни почек – либо хронические, либо вызванные инфекцией. У остальных 156 пациентов таких проблем не было.

Так вот: из этих 156 пациентов умерло только 32 человека. Остальные 75 умерших пришлись на долю тех, у кого были проблемы с почками. То есть в группе "почечников" летальность составила 35%, тогда как среди остальных больных – только 20%.

Ученые-медики связывают такой результат не так к самой болезнью почек, как с использованием токсичных препаратов при лечении этого органа, что усугубляет воздействие коронавируса на организм.

Напомним, ВОЗ назвала единственный препарат, который показал свою эффективность при борьбе с коронавирусом. Это - дексаметазон. При этом разрекламированный "Ремдесивир" не уменьшает смертность среди пациентов и не облегчает течение болезни.


: Марченко Любов, Тудей

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