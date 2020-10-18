Илон Маск: первую обитаемую базу на Марсе следует строить в северных районах планеты

В ходе мероприятия Mars Society Convention 2020, которое прошло в формате онлайн-конференции, основатель и глава компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) высказал мнение о том, что для размещения на Марсе первого человеческого поселения наиболее подходящими являются северные районы планеты.

«Вероятно, наиболее приемлемыми были бы высокие широты. Люди захотели бы поселиться ближе к тем районам, где есть лёд, который можно использовать в том числе и для получения кислорода и энергии. Кроме того, в этих районах легче было бы совершать посадку аппаратов, которые использовали бы для торможения марсианскую атмосферу», — сказал Маск.

Он также отметил, что одними из приоритетных задач для членов пилотируемой экспедиции являются создание мощностей, необходимых для производства ракетного топлива, а также организация системы связи. По мнению Маска, людям необходимо организовать добычу льда на Марсе, поскольку его можно использовать для создания топлива. Что касается связи, то для организации канала между Землёй и Марсом могли бы использоваться мощные лазеры, находящиеся на орбите нашей планеты. Ещё было сказано о том, что людям, возможно, придётся прокладывать тоннели под поверхностью Марса. Однако для этого, по мнению главы SpaceX, нужна значительно менее массивная техника, чем та, что используется сейчас.

Ещё в ходе выступления было сказано, что проведение испытаний по дозаправке на орбите прототипа корабля Starship, который планируется использовать для полётов к Марсу, могут пройти в 2022 году. Напомним, в начале сентября в ходе лётных испытаний прототип корабля Starship успешно поднялся на высоту 45,7 м, а затем совершил плавную посадку на площадку неподалёку от стартового стола.



