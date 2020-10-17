Трамп заявил о наличии у США гиперзвуковой ракеты

Трамп заявил о наличии у США гиперзвуковой ракеты

Дональд Трамп заявил, что у армии США уже появились гиперзвуковые ракеты, но никаких подтверждений этому глава государства не привёл.

В ходе выступлений во Флориде в рамках предвыборной кампании действующий президент США Дональд Трамп заявил о наличии у страны гиперзвуковых ракет. Глава государства лишь объявил о том, что подобное оружие есть, но не раскрыл никаких деталей о нём.

Исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти также подтвердил, что гиперзвуковая ракета успешно прошла испытания, продемонстрировав высокую точность попадания. По словам Маккарти, она поразила цель с точностью 15 см, что почти вдвое лучше, чем ранее обещал Трамп, который говорил о ракете с точностью попадания до 35 см.

По предварительным данным, речь идёт о крылатой ракете AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которую разрабатывает военно-промышленный концерн Lockheed Martin. Ракета создаётся с прицелом на использование с борта стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress. В интервью журналу Air Force Magazine директор по стратегическим планам, программам и требованиям Глобального ударного командования ВВС (AFGSC), генерал-майор ВВС США Эндрю Гебара сообщил, что ракета будет лететь со средней скоростью от 6,5 до 8 Маха.

Напомним, ранее президент США заявил, что американские военные располагают ракетами, которые способны преодолевать расстояние до цели до 7 раз быстрее, чем обычные ракеты, а также быстрее ракет, стоящих на вооружении армий других стран. Дональд Трамп, когда рассказывал об оружии, озвучил возможность «супер-пупер ракеты» поражать цель на расстоянии в тысячу миль, причём отклонение от центральной точки цели оружия составит не более 14 дюймов. При этом президент США не уточнил, является ли тысяча миль (около 1,6 тыс. км) предельной дальностью полёта и от зависит ли точность в 14 дюймов (около 35 см) от типа ракеты. Нет и информации о том, когда анонсированное вооружение появится в американской армии, но случится это не раньше 2023 года, поскольку окончательная работа над ракетой должна завершиться к осени 2022 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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