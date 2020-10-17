Глава ВОЗ назвал дексаметазон единственным эффективным препаратом против коронавируса

По его словам, ремдесивир и интерферон эффективности не продемонстрировали.

Глава ВОЗ назвал дексаметазон единственным эффективным препаратом против коронавируса
Тедрос Гебрейсус
Фото: twitter.com/WHO

Единственным препаратом, который доказал свою эффективность в борьбе с ковид-19, является дексаметазон. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает сайт организации.

«На данный момент кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, которое продемонстрировало свою эффективность против ковид-19 у пациентов с тяжелым течением заболевания», - сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что два других препарата, на которые возлагали надежды на начальном этапе пандемии, - ремдесивир и интерферон, не продемонстрировали эффективности.

Он напомнил, что в июне ВОЗ также прекратила исследования применения гидроксихлорохина в борьбе с заболеванием, а в июле - комбинации лопинавира и ритонавира.

«Промежуточные результаты исследований теперь показывают, что два других препарата, которые принимали участие в исследовании, ремдесивир и интерферон, практически не влияют на предотвращение смерти от ковид-19 или сокращение времени пребывания в больнице», - рассказал глава ВОЗ.

Дексаметазон - это препарат с противовоспалительным и иммунодепрессивным действием, используется с 1960-х годов.

В Украине его внесли в протокол лечения коронавирусной болезни в конце июля.

По словам главного врача Александровской больницы Людмилы Антоненко, дексаметазон помогает лечить сложные случаи, но никоим образом не влияет на вирус.

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