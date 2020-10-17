Сидячий образ жизни не ухудшает мыслительную деятельность

Сидячий образ жизни не ухудшает мыслительную деятельность

В пожилом возрасте люди все больше времени начинают проводить сидя. Считалось, что низкая физическая активность плохо сказывается на когнитивных способностях. Но оказалось, что это не совсем так.

Известно, что в пожилом возрасте, даже в отсутствие когнитивных нарушений, скорость мышления и память людей начинают ухудшаться. Такое снижение мыслительных функций соответствует норме, но до сих пор было непонятно, как на этот процесс влияет образ жизни людей, в частности, физическая активность.

Чтобы выяснить это, авторы нового исследования, опубликованного в журнале Psychology and Aging, проанализировали данные 228 американцев в возрасте от 60 до 80 лет. Каждый из них неделю носил датчики, которые замеряли физическую активность человека в течение дня. Предыдущие исследования подобного рода полагались на информацию из опросов, однако люди склонны недооценивать время, которое они проводят сидя.

Кроме того, авторы включили в анализ социально-экономические факторы и состояние здоровья людей. Испытуемых также проверяли с помощью специальных тестов. С помощью тестов ученые проверяли 16 когнитивных функций каждого участника. Способности подвижного интеллекта, такие как скорость мышления, память, умение решать проблемы и рассуждать, как правило, ухудшаются в течение всей взрослой жизни.

Однако участники исследования, которые занимались умеренной или интенсивной физической активностью, лучше справлялись с задачами, где требовалось задействовать подвижный интеллект. Это значит, что физические упражнения могут предотвратить некоторые типичные эффекты старения мозга.

Однако большинство участников исследования проводили время сидя: в среднем, физической активностью испытуемые занимались менее 2,7% своего времени. Тем не менее, оказалось, что «сидящие» лучше справлялись с задачами кристаллизовавшегося интеллекта, такими как тесты на понимание прочитанного и на словарный запас. Это подтверждается данные о том, что способности кристаллизовавшегося интеллекта улучшаются с возрастом.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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