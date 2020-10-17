10 исторических артефактов, уничтоженных по глупости

Древние храмы, города, наскальные рисунки и иные произведения искусства стереть с лица планеты или попросту испортить куда легче, чем создать что-то своё. Особенно если не догадываться об истинной ценности разрушенной истории.

В районе крупнейшего водохранилища в США — озера Мид — расположены священные монументы живших там индейских племён. Они зарегистрированы в Национальном реестре исторических мест США . В 2010 году вандал использовал пейнтбольное ружьё, чтобы закрасить наскальные рисунки. Он был арестован, приговорён к году тюрьмы, штрафу в 10 тысяч долларов и 50 часам общественных работ.

Испании

США

В 2013 году в Белизе разразился скандал — бульдозеры местной строительной компании наполовину снесли храм майя возрастом в 2300 лет. Они раскапывали известняк и к моменту, когда информация просочилась в прессу, древняя пирамида уже была наполовину разрушена. Вандализм удалось остановить, но памятник культуры ужасно пострадал.Наскальную живопись украсть тяжеловато, но однажды такая попытка была сделана. В 2014 году в, в пещере национального парка Санта-Елена, группа неизвестных попыталась срезать кусок скалы вместе с древним рисунком. Увы, это привело лишь к тому, что камень раздробился, уничтожив часть наскального искусства.Мрамор Элгина — собрание древнегреческого искусства, в основном из Афинского акрополя, привезённое в Англию в начале XIX века лордом Элгином и хранимое в Британском музее. К сожалению, непрофессиональная попытка очистить мрамор азотной кислотой в 1845 и 1930 годах нанесла бесценной коллекции изрядный ущерб.Вал Оффы — земляное укрепление, насыпанное в VIII веке для разделения королевств Мерсии и Поуиса. Занесено во Всемирное наследие ЮНЕСКО среди других стен мира, таких как Великая Китайская стена. В 2013 году местный житель разрушил значительную часть вала бульдозером и был арестован.Флавиев амфитеатр, более известный как Колизей, тщательно охраняется от серьёзного вандализма, но мелкий удаётся предотвратить далеко не всегда. Туристы обожают малевать на древних стенах надписи типа «Здесь был Вася», а затем делать селфи на их фоне — в последние годы всё чаще. Их не останавливают ни предупреждающие надписи, ни реальный шанс попасть в тюрьму.Немецкий археолог-самоучка XIX века Генрих Шлиман прославился своими значительными находками в Малой Азии, в Пелопоннесе, а также на месте знаменитой античной Трои. Но при попытках откопать город, воспетый Гомером, Шлиман совершил ряд серьёзных ошибок и уничтожил часть руин из-за спешки и некомпетентности.Иногда масштаб вандализма бывает не столь велик, как разрушение древних храмов, но всё равно поражает. Одно семейство из Лондона в 2008 году купило на распродаже китайскую вазу… оказавшуюся артефактом империи Цин. Семья, не догадываясь о том, сделала из неё настольную лампу. Лишь спустя много лет вазу удалось опознать, но из-за просверленной дырки в дне, её ценность упала с 50 тысяч евро до 5.В 2007 году в Китае, при попытке расчистить место для постройки магазина IKEA, были полностью уничтожены гробницы возрастом в 1800 лет. В 2013 году ситуация повторилась при строительстве метро, причём на месте древних захоронений находилась археологическая экспедиция.Американский флаг, развевавшийся над фортом МакГенри при битве за Балтимор в сентябре 1815 года считается одним из ценнейших артефактов. Но при хранении он изрядно пострадал, будучи частично разрезанным на куски для всех желающих. Лишь в 1912 году его передали Смитсоновскому институту, где флаг смогли восстановить.



