10 самых нелепых войн в истории

10 самых нелепых войн в истории

Войны из-за бродячих собак, свиней и страусов эму, дубовых вёдер и футбольных матчей. Войны без единой капли крови и с многотысячными потерями. Что поделать, войны в крови у человечества…

10 самых нелепых войн в истории

Лихар против Франции. В 1883 году небольшая испанская деревушка Лихар посчитала возмутительным факт оскорбления испанского короля во время пребывания того во Франции. Мэр Лихара при поддержке трёхсот жителей объявил Франции войну от лица своей деревни. За почти столетнюю историю «конфликта» не было произведено ни единого выстрела.

10 самых нелепых войн в истории
«Война дубового ведра» произошла в средневековой Италии, в 1325 году. Два города, Болонья и Модена, уже давно враждовали, но похищение новенького дубового ведра из городского колодца, совершённое дезертиром из Болоньи в Модену стало последней каплей. Война ознаменовалась единственным сражением, в котором болонцы проиграли и остались без ведра.
10 самых нелепых войн в истории
Парагвайская война с 1864 по 1870 год вошла в историю как одна из самых кровопролитных войн из-за амбиций правителя. Президент республики, Франсиско Солано Лопес, был большим поклонником Наполеона, не обладая при этом высокими навыками ведения войн. Парагвай объявил войну Бразилии, Аргентине и Уругваю — и потерпел чудовищное поражение, потеряв 300 тысяч человек, около 90% мужского населения.
10 самых нелепых войн в истории
«Войной бродячей собаки» прозвали конфликт 1925 года между Грецией и Болгарией, воевавшими до этого друг против друга во время Первой мировой. По слухам, греческий солдат погнался за прикормленной им бродячей собакой и был застрелен болгарским пограничниками. В ответ Греция ввела войска в Болгарию, а та подала на неё жалобу в Лигу Наций.
10 самых нелепых войн в истории
Арустукская война проходила между США и Британией в 1838—1839 годах, во время спора двух стран вокруг границы между США и Канадой. Непосредственного вооружённого конфликта удалось избежать благодаря дипломатии, но несколько солдат скончалось от болезней и несчастных случаев.
10 самых нелепых войн в истории
«Война из-за свиньи» — ещё одна конфронтация между США и Британской империей, случившаяся в 1859 году на спорных островах Сан-Хуан. Британский фермер застрелил свинью, принадлежавшую ирландцу, проживавшему на американской территории. Разгоревшийся спор чуть было не перетёк в военный конфликт, но всё удалось разрешить миром.
10 самых нелепых войн в истории
Трёхсоттридцатипятилетняя война официально признана одной из самых длинных и наименее кровопролитных войн в истории человечества. Она «проходила» между Нидерландами и архипелагом Силли в составе Великобритании, началась в 1651 году и окончилась 1986. Просто в какой-то момент о факте объявления войны напрочь забыли, опомнившись через три столетия.
10 самых нелепых войн в истории
«Футбольная война» разразилась на четыре дня в 1969 году между Сальвадором и Гондурасом, после поражения команды Гондураса во время матчей отборочного этапа чемпионата мира по футболу. Потери с обоих сторон составили около пяти тысяч человек, мирный договор был подписан лишь спустя десять лет.
10 самых нелепых войн в истории
«Война за ухо Дженкинса» проходила между Англией и Испанией с 1739 по 1742 годы. Формально началась из-за отрезанного уха английского капитана Роберта Дженкинса как символа агрессии испанских солдат против английских мореплавателей. Ухо было тщательно заспиртовано и представлено в парламенте.
10 самых нелепых войн в истории
Война с эму, случившаяся в Австралии в 1932 году, претендует на звание самой бестолковой военной операции из всех существующих. Эму объедали урожаи австралийских фермеров, и те призвали на помощь солдат с пулемётами. Удалось подстрелить несколько сотен птиц… из двадцати тысяч. Проблема осталась нерешённой, и фермерам пришлось смириться.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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