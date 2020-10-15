Коронавирус свиней может быть опасен и для человека

Штамм коронавируса SADS-CoV поражает в первую очередь кишечник, а не легкие, как SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19 у людей.

Штамм коронавируса SADS-CoV, который вызывает синдром острой диареи у свиней, обнаружили в Китае. Он впервые передался от летучих мышей стаду свиней в 2016, а после распространился по стране. В отличие от бета-коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19 у людей, SADS-CoV относится к альфа-коронавирусам и особенно опасен для молодых поросят. Результаты исследования опубликованы в PNAS.

Штамм может быть опасен и для людей, продемонстрировали исследователи из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. Вирус эффективно размножает свой генетический материал в клетках печени, кишечника и дыхательных путей человека. В то время, как SARS-CoV-2 в первую очередь поражает клетки легких, вирус SADS-CoV особенно быстро распространяется в кишечнике.

Ученые начали испытания ремдесивира, противовирусного препарата, который потенциально может помогать при этой инфекции. Предварительные результаты показали, что у него есть устойчивая активность к SADS-CoV, но для подтверждения результатов необходимы дополнительные испытания на культурах клеток и животных.

Исследователи рекомендуют свиноводческим хозяйствам контролировать свиней на предмет симптомов SADS-CoV. Вспышки этого заболевания могут нанести большой экономический ущерб скотоводству во всем мире.



