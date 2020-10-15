Из-за карантина выбросы углекислого газа в I полугодии снизились на 8,8%

Из-за карантина выбросы углекислого газа в I полугодии снизились на 8,8%

Выбросы углекислого газа (CO2) в первом полугодии, когда во многих странах действовали карантинные меры, производство приостанавливалось и трафик уменьшался, сократились на 8,8% — это соответствует снижению на 1,55 млн тонн. Это данные исследования, подготовленного группой ученых из Китая, Франции, Японии и США и опубликованного в научном журнале Nature Communications, пишет "Коммерсант".

Как отмечают авторы исследования, масштабы снижения оказались значительнее, чем в предыдущие экономические кризисы или во время Второй мировой войны. Ученые проводили наблюдения в режиме реального времени и сравнивали ежедневные, еженедельные и сезонные данные по выбросам CO2. Наиболее сильное снижение выбросов было зафиксировано в апреле, когда во многих странах действовали самые жесткие карантинные меры, в конце апреля и мае выбросы стали снова расти.

"К 1 июля воздействие пандемии на выбросы по всему миру снизилось, так как карантинные ограничения были ослаблены и некоторая экономическая активность возобновилась, особенно в Китае и некоторых европейских странах",— говорится в исследовании. Однако сохранялось значительное снижение выбросов в некоторых странах, например в США, кроме того, все еще на более низком уровне, чем до начала пандемии, оставались выбросы, связанные с транспортом.

Ранее уже выходили исследования о влиянии карантина на снижение вредных выбросов в атмосферу, а также о том, как переход на работу из дома помогает снижению таких выбросов.

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