Попугаи в Бразилии едят кирпичи, но пока непонятно, зачем

Попугаи в Бразилии едят кирпичи, но пока непонятно, зачем

Эти попугаи облюбовали кирпичное здание и периодически клюют кирпичи. Зачем они это делают? Возможно, дело в микроэлементах.

В царстве животных есть птицы, которые добывают еду, «выдалбливая» твердые материалы. Самый простой пример — дятлы, которые своим клювом пробивают кору дерева в поисках еды. Некоторые птицы грызут орехи. Все это, несомненно, ради еды.

Попугаи тоже не прочь полакомиться, на первый взгляд, несъедобными материалами. Домашние попугаи нередко едят обои, пенопласт, части книг и картин, а также потолочные плитки. Считается, что основная причина такого поведения — нехватка микроэлементов в организме птицы. Из-за этого животное начинает искать, где бы достать нужные вещества и начинает пробовать на вкус все подряд.

Бразильские попугаи, изображенные на фото, относятся к виду белоглазая аратинга (Aratinga leucophthalmus). Его представители живут в Южной Америке и живут парами или небольшими стаями от 10 до 20 птиц, питаясь семенами, орехами и плодами. Иногда эти попугаи, согласно ученым, питаются растениями, которые могут содержать токсичные для их организма соединения.

Одна из теорий, объясняющая, почему попугаи объедают кирпичные здания, гласит, что в материале кирпичей содержатся микроэлементы, помогающие птицам очистить организм от токсинов. Есть и другая, более простая теория. Согласно ей, попугаи вовсе не едят кирпичи, а просто цепляются за них когтями и отдыхают. Какая из них верна, пока неясно — для этого нужно провести больше исследований или хотя бы наблюдений.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Школьник из США собрал термоядерный реактор в домашних условияхШкольник из США собрал термоядерный реактор в домашних условиях
Еще одна компания приостановила испытания вакцины от ковид из-за болезни участника-добровольцаЕще одна компания приостановила испытания вакцины от ковид из-за болезни участника-добровольца
NASA перенесло второй полет Crew Dragon к МКСNASA перенесло второй полет Crew Dragon к МКС
LTE из стратосферы: планер с базовой станцией на борту смог обеспечить сотовое покрытие с высоты 19 кмLTE из стратосферы: планер с базовой станцией на борту смог обеспечить сотовое покрытие с высоты 19 км
Видео: самые большие астероиды разместили на ЗемлеВидео: самые большие астероиды разместили на Земле
Блок рекламы


Похожие новости
Есть заболевания, при которых вакцина от коронавируса категорически противопоказанаЕсть заболевания, при которых вакцина от коронавируса категорически противопоказана
Илон Маск впервые показал работу вживленного в мозг чипаИлон Маск впервые показал работу вживленного в мозг чипа
Илон Маск обещает через два дня показать рабочее устройство Neuralink для чипирования людейИлон Маск обещает через два дня показать рабочее устройство Neuralink для чипирования людей
NASA показало уникальные снимки Фобоса: марсианская загадкаNASA показало уникальные снимки Фобоса: марсианская загадка
В Англии начнут показывать кино, где можно ощутить холод и движениеВ Англии начнут показывать кино, где можно ощутить холод и движение
На пути к Марсу: Tianwen-1 показал фото Земли и ЛуныНа пути к Марсу: Tianwen-1 показал фото Земли и Луны
Новое открытие показало, как прячутся черные дырыНовое открытие показало, как прячутся черные дыры
Дело не в маскировке: зачем пустынному бархатному муравью белый пухДело не в маскировке: зачем пустынному бархатному муравью белый пух
ESA показало гигантский ледяной кратер на Марсе: видеоESA показало гигантский ледяной кратер на Марсе: видео
В ВОЗ заявили, что пока нет обозримого срока появления вакцины от коронавирусаВ ВОЗ заявили, что пока нет обозримого срока появления вакцины от коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости