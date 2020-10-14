8 стран подписали соглашение с NASA об освоении Луны

Аэрокосмическое агентство США NASA подписало соглашение Artemis Accords с агентствами стран-партнеров о совместном освоении Луны и реализации других космических программ.

Об этом сообщила пресс-служба NASA.

"Артемида станет широкой и разнообразной международной программой в истории изучения человеком космоса, а соглашение Артемиды - это механизм, который создаст эту особую глобальную коалицию ... Сегодня, подписав контракт, мы объединяемся с нашими партнерами для исследования Луны и устанавливаем жизненно важные принципы, которые создадут безопасное, мирное и процветающее будущее в космосе для наслаждения всего человечества, - сказал администратор НАСА Джим Бриденстайн.

Соглашение подписали Австралия, Канада, Япония, Люксембург, Италия, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и США .

Цель программы Artemis - высадка двух астронавтов у южного полюса Луны в 2024 году и обеспечение устойчивого присутствия людей на спутнике до конца десятилетия. Этого NASA рассчитывает достичь с помощью международных партнеров, а также при содействии частных компаний.

Напомним, в мае NASA представило международные правила освоения Луны.