Для военных США создадут «аватара» для безопасных высотных работ

Лаборатория ВМС США заключила контракт с компанией Sarcos на разработку дистанционно управляемого варианта экзоскелета Guardian. Экзоскелет Guardian XO много лет эксплуатируется американскими военными для помощи солдатам в подъёме тяжёлых грузов. Частично роботизированная версия экзоскелета позволит обезопасить персонал во время работ на высоте с использованием обычных «человеческих» инструментов.

Для военных США создадут «аватара» для безопасных высотных работ

Экзоскелет Guardian XO

Дистанционно управляемый экзоскелет Guardian DX для военных и его гражданскую версию Guardian XT спроектирует и создаст компания Sarcos Defense, дочерняя компания Sarcos Robotics. Для нового экзоскелета предполагается взять верхнюю часть от старого (корпус и конечности) и сделать её платформонезависимой. Проще говоря, предъявлено требование, чтобы верхнюю часть экзоскелета можно было закрепить на любом подъёмнике, стреловом или ножничном, а также на любом шасси — на колёсах или на гусеничном ходу.

Человекоподобная форма верхней части экзоскелета позволит операторам дистанционно управлять конечностями и телом «аватара» естественным образом, полагаясь на обычные рефлексы. Простые движения экзоскелет сможет совершать сам, полагаясь на автоматику и машинное обучение. Более сложные операции будет осуществлять оператор, но обучение, вероятно, постепенно сведёт дистанционное вмешательство к минимуму.

Для военных США создадут «аватара» для безопасных высотных работ

На автовышках и других подъёмниках на высоте с помощью экзоскелета планируется проводить весь спектр работ, которые обычно делает человек — сварочные и монтажные работы, работы с измерительной техникой, другое. При этом экзоскелет сможет поднимать инструменты и груз весом до 90 кг, на что большинство людей не способны.

В целом программа создания экзоскелета для высотных работ призвана снизить риск таких операций для живого персонала. Когда именно будет готова военная версия Guardian DX, не уточняется. Гражданская версия Guardian XT начнёт поставляться в конце следующего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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