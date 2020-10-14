Как роботы помогут в исследовании прямой кишки

Как роботы помогут в исследовании прямой кишки

Роботизированный эндоскоп сделает процедуру колоноскопии доступнее. Это позволит вовремя диагностировать рак прямой кишки.

Эндоскоп имеет форму небольшой капсулы, соединенной с тонким кабелем. Он вводится в прямую кишку и перемещается под влиянием магнита в роботизированной руке, которая находится над пациентом. Способ работы основан на притяжении и отталкивании магнита снаружи с маленькими магнитами в капсуле.

Технология проведения колоноскопии не изменялась на протяжении десятилетий — устройством всегда управлял человек, а сама процедура, как правило, причиняла пациенту боль. Внедрение разработки ученых в медицину позволит уменьшить неприятные ощущения, а также сделает колоноскопию более доступной, поскольку врачам не обязательно уметь профессионально манипулировать устройством.

Создание роботизированного эндоскопа — большой шаг для медицины, потому что с помощью него возможно оперативнее исследовать внутренние ткани и брать биопсию. Это необходимо для своевременной диагностики заболеваний, в том числе рака прямой кишки. Исследования на пациентах запланированы на следующий год.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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