Еще одна компания приостановила испытания вакцины от ковид из-за болезни участника-добровольца

Компания Johnson & Johnson приостановила клинические испытания вакцины от коронавируса из-за болезни одного из участников тестирования.

Компания, базирующаяся в Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси, заявила, что проводится оценка болезни участника, и она поделится дополнительной информацией после дальнейшего расследования, пишет Bloomberg.

J&J вместе с другими фармакологическими компаниями Moderna Inc., Pfizer Inc. и AstraZeneca Plc разрабатывают препараты, направленные против пандемии коронавируса.

"Нам придется привыкнуть к подобным сообщениям о приостановлении. Поскольку вакцинируется все больше людей в этих испытаниях, есть вероятность того, что у участников будут какие-то заболевания", - сказал доцент по эпидемиологии в Университете Ла Троба в Мельбурне Хассан Валли.

Напомним, что 9 сентября фармкомпания AstraZeneca заявила о паузе в испытаниях вакцины от коронавируса из-за обнаруженной болезни у одного из добровольцев. Подчеркивалось, что пауза клинических испытаний - не редкость, но считается, что это впервые произошло во время испытания вакцины от COVID-19.

AstraZeneca является одним из лидеров глобальной гонки за вакцину от коронавируса. Она разрабатывает препарат совместно с Оксфордским университетом.