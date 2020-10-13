Еще одна компания приостановила испытания вакцины от ковид из-за болезни участника-добровольца

Johnson & Johnson базируется в Нью-Джерси.

Еще одна компания приостановила испытания вакцины от ковид из-за болезни участника-добровольца
Фото: iz.ru

Компания Johnson & Johnson приостановила клинические испытания вакцины от коронавируса из-за болезни одного из участников тестирования.

Компания, базирующаяся в Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси, заявила, что проводится оценка болезни участника, и она поделится дополнительной информацией после дальнейшего расследования, пишет Bloomberg.

J&J вместе с другими фармакологическими компаниями Moderna Inc., Pfizer Inc. и AstraZeneca Plc разрабатывают препараты, направленные против пандемии коронавируса.

"Нам придется привыкнуть к подобным сообщениям о приостановлении. Поскольку вакцинируется все больше людей в этих испытаниях, есть вероятность того, что у участников будут какие-то заболевания", - сказал доцент по эпидемиологии в Университете Ла Троба в Мельбурне Хассан Валли.

Напомним, что 9 сентября фармкомпания AstraZeneca заявила о паузе в испытаниях вакцины от коронавируса из-за обнаруженной болезни у одного из добровольцев. Подчеркивалось, что пауза клинических испытаний - не редкость, но считается, что это впервые произошло во время испытания вакцины от COVID-19.

AstraZeneca является одним из лидеров глобальной гонки за вакцину от коронавируса. Она разрабатывает препарат совместно с Оксфордским университетом.

Испытания в Европе были возобновлены 13 сентября, однако в США испытания препарата AstraZeneca до сих пор не перезапущены.

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