Жившие у океана аборигены предпочитали рыбалке охоту

Древние жители Амазонии питались мясом животных и растительной пищей, несмотря на то, что жили у океана, выяснили ученые. Этот вывод ставит под сомнение идею о том, что близость к воде определяет пищевые привычки.

Данные о диете млекопитающих можно получить из их зубов и челюстей — для этого необходимо принять во внимание их форму, а также содержание атомов азота-15 и углерода-13. Исследователи во главе с Андре Колонезе изучали коллаген, взятый из костей аборигенов, живших 1000?1800 лет назад. Ученые обнаружили, что те питались в основном растениями и наземными млекопитающими, несмотря на близкое расположение океана и существование рыбной ловли. Например, индейцы ели оленей и мелких грызунов — горную свинку, центральноамериканского агути. Из растений в их рационе были кукуруза, кабачки и картофель.

Результаты исследования ставят под сомнение общепринятое мнение о том, что близость к воде определяет меню местных жителей. Рыба не была единственным источником питательных веществ для населения Амазонии, они активно развивали охоту и земледелие. Эти факты подтверждают, что диверсифицированные хозяйства повлияли на культуру, экологию и демографию в восточной части бассейна Амазонки.



