Профессор Виктор Досенко: "Антитела играют минимальную роль, когда речь идет о противовирусном иммунитете"

Против внутриклеточной инфекции работает клеточный иммунитет, а не гуморальный.

Профессор Виктор Досенко:
Фото: Вікторія Герасимчук

Коронавирус SARS-COV-2 - это внутриклеточная инфекция, поэтому антитела играют минимальную роль в противовирусном иммунитете.

Об этом в интервью LB.ua сообщил доктор медицинских наук, профессор и заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии НАН Украины Виктор Досенко.

"Они (антитела. - Ред.) могут быть, их может не быть, они могут исчезать, появляться - это ни о чем не говорит. Против внутриклеточной инфекции работает клеточный иммунитет, а не гуморальный. Противовирусный иммунитет обеспечивают Т-лимфоциты, так называемые Т-киллеры. Они могут распознать инфицированную клетку и убить ее вместе с вирусом. Антитело сделать этого не может", - пояснил он.

Досенко подчеркнул, что у всех переболевших коронавирусом есть специфические Т-лимфоциты. Они остаются после болезни на длительное время. Однако известно, что их вырабатывается мало у тех людей, которые болеют тяжело.

"Антитела - это побочный эффект развития иммунитета. То есть весьма опосредованный показатель того, что наша иммунная система среагировала на, повторяю, внутриклеточную инфекцию", - добавил он.

По словам профессора, повторные заражения коронавирусом возможны, но являются редкостью.

"Я, вместе с иммунологами, склонен объяснять повторные заражения, которые мы якобы видим, неточностью диагностики, то есть ложноположительными результатами. Даже в лучшей лаборатории есть часть ошибочных результатов - особенно когда лаборатория делает тысячу тестов ежедневно. Также есть мизерное количество больных, у которых в силу определенных обстоятельств не сформировался иммунитет. Они могут повторно заболеть во время одной эпидемии. Но это редкие явления", - заявил Виктор Досенко.

Напомним, что в июле сеть лабораторий "Синэво" подвела итоги по результатам первых полутора месяцев тестирования населения на иммунитет к коронавирусу. Средний показатель коллективного иммунитета из 10 тыс. протестированных составил 5,2%.

Больше всего людей с иммунитетом обнаружено в западных областях, меньше всего - в южных.

Тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) выявляет наличие антител к болезни. Антитела класса А позволяют понять, болеет ли человек сейчас. Антитела класса G начинают вырабатываться на 10-14 день болезни. 

Закон о массовом тестировании украинцев на коронавирус вступил в силу 19 мая. Он предусматривает бесплатное тестирование для людей с симптомами Covid-19, контактных с больными лиц и представителей некоторых профессий.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Академик Ярослав Олейник умер от коронавирусаАкадемик Ярослав Олейник умер от коронавируса
Школьник из США собрал термоядерный реактор в домашних условияхШкольник из США собрал термоядерный реактор в домашних условиях
Найден способ заставить алмаз проводить электрический токНайден способ заставить алмаз проводить электрический ток
Украина оснастит двигателями турецкие крылатые ракетыУкраина оснастит двигателями турецкие крылатые ракеты
Украинский борщ войдет в Национальный перечень культурного наследияУкраинский борщ войдет в Национальный перечень культурного наследия
Блок рекламы


Похожие новости
Могут ли слепые люди «видеть» с помощью эхолокации
Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавирусаБилл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавируса
Япония отправит к Марсу 8K-камеру, но ее придется вернутьЯпония отправит к Марсу 8K-камеру, но ее придется вернуть
Что такое кольца Эйнштейна и как их увидетьЧто такое кольца Эйнштейна и как их увидеть
Билл Гейтс рассказал, когда закончится эпидемия коронавирусаБилл Гейтс рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса
Ілон Маск назвав українського ракетно-космічного конструктора Корольова одним з найкращихІлон Маск назвав українського ракетно-космічного конструктора Корольова одним з найкращих
В ВОЗ допускают, что коронавирус никогда не исчезнетВ ВОЗ допускают, что коронавирус никогда не исчезнет
Ученые выяснили, когда Млечный Путь поглотил соседнюю галактикуУченые выяснили, когда Млечный Путь поглотил соседнюю галактику
Израильский чип Vayyar Imaging позволит «видеть сквозь стены»Израильский чип Vayyar Imaging позволит «видеть сквозь стены»
Дрон идет на таран: как США охотятся на беспилотникиДрон идет на таран: как США охотятся на беспилотники
Последние новости
Подгружаем последние новости