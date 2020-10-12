Профессор Виктор Досенко: "Антитела играют минимальную роль, когда речь идет о противовирусном иммунитете"

Против внутриклеточной инфекции работает клеточный иммунитет, а не гуморальный.

Коронавирус SARS-COV-2 - это внутриклеточная инфекция, поэтому антитела играют минимальную роль в противовирусном иммунитете.

Об этом в интервью LB.ua сообщил доктор медицинских наук, профессор и заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии НАН Украины Виктор Досенко.

"Они (антитела. - Ред.) могут быть, их может не быть, они могут исчезать, появляться - это ни о чем не говорит. Против внутриклеточной инфекции работает клеточный иммунитет, а не гуморальный. Противовирусный иммунитет обеспечивают Т-лимфоциты, так называемые Т-киллеры. Они могут распознать инфицированную клетку и убить ее вместе с вирусом. Антитело сделать этого не может", - пояснил он.

Досенко подчеркнул, что у всех переболевших коронавирусом есть специфические Т-лимфоциты. Они остаются после болезни на длительное время. Однако известно, что их вырабатывается мало у тех людей, которые болеют тяжело.

"Антитела - это побочный эффект развития иммунитета. То есть весьма опосредованный показатель того, что наша иммунная система среагировала на, повторяю, внутриклеточную инфекцию", - добавил он.

По словам профессора, повторные заражения коронавирусом возможны, но являются редкостью.

"Я, вместе с иммунологами, склонен объяснять повторные заражения, которые мы якобы видим, неточностью диагностики, то есть ложноположительными результатами. Даже в лучшей лаборатории есть часть ошибочных результатов - особенно когда лаборатория делает тысячу тестов ежедневно. Также есть мизерное количество больных, у которых в силу определенных обстоятельств не сформировался иммунитет. Они могут повторно заболеть во время одной эпидемии. Но это редкие явления", - заявил Виктор Досенко.

Напомним, что в июле сеть лабораторий "Синэво" подвела итоги по результатам первых полутора месяцев тестирования населения на иммунитет к коронавирусу. Средний показатель коллективного иммунитета из 10 тыс. протестированных составил 5,2%.

Больше всего людей с иммунитетом обнаружено в западных областях, меньше всего - в южных.

Тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) выявляет наличие антител к болезни. Антитела класса А позволяют понять, болеет ли человек сейчас. Антитела класса G начинают вырабатываться на 10-14 день болезни.

Закон о массовом тестировании украинцев на коронавирус вступил в силу 19 мая. Он предусматривает бесплатное тестирование для людей с симптомами Covid-19, контактных с больными лиц и представителей некоторых профессий.