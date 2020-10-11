Пребывание в космосе может ускорить "старение" сердца

Сердце астронавта становится похожим на орган человека, который никогда не тренировался и вел сидячий образ жизни

Новое исследование, опубликованное в журнале NPJ Microgravity, показывает, что длительное пребывание в космосе может вызвать ослабление сердца. Поскольку жизнь в условиях невесомости требует меньших физических нагрузок, сердце теряет приспособленность к стрессу и возможность развиваться в будущем. Такие изменения исследовательская команда из Туринского политехнического университета в Италии, назвала «ускоренным старением сердца».

Основываясь на математическом моделировании, ученые сравнили работу сердечно-сосудистой системы в условиях микрогравитации и обычных условиях на Земле. Оказалось, что сердце космического путешественника при длительном пребывании в космосе переносит физическую нагрузку также, как и сердце человека, который вообще никогда не тренировался и вел сидячий образ жизни. Такое изменение шокирует, учитывая строгость испытаний, которые астронавты должны пройти перед выходом в космос.

Ученые считают, что результаты исследования помогут разработать методики по предотвращению «старения» сердечно-сосудистой системы космонавтов. Исследователи утверждают, что это научная работа служит предупреждением о том, что физическая подготовка должна оставаться частью распорядка космического путешественника, даже когда он живет в условиях невесомости.



