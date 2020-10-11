Почему из всех видов человека выжил только один: массовое истребление

Почему из всех видов человека выжил только один: массовое истребление

Неандертальцы, Homo neanderthalensis, были коренастыми охотниками, приспособленными к холодным степям Европы. Родственные им «денисовцы» населяли Азию, в то время как более примитивный Человек прямоходящий жил в Индонезии, а Человек разумный — в центральной Африке.

Рядом с ними обитали несколько низкорослых видов с небольшим мозгом: Homo naledi в Южной Африке, Homo luzonensis на Филиппинах, Homo floresiensis («хоббиты») в Индонезии и таинственные «пещерные люди» в Китае.

Однако примерно 100 000 лет назад все они исчезли. Это напоминает массовое вымирание, однако следов экологических катастроф — падения астероидов, извержений вулканов, климатических изменений — ученые до сих пор не обнаружили. Куда более реалистичная гипотеза заключается в том, что один из видов, Homo sapiens, покинул Африку и отправился покорять мир.

Это привело к самому настоящему «шестому вымиранию», ведь деятельность человека затронула почти всю биосферу земли, от исчезновения млекопитающих ледникового периода до вырубания тропических лесов под пашни и площадки для строительства. Однако самой значимой жертвой, судя по всему, стали наши родственники — прямые конкуренты за ресурсы и территорию.

Мы привыкли воспринимать наших предков как добродушных собирателей и охотников. Однако на самом деле история человечества, по сути, является историей постоянных войн. Войны первобытных культур были интенсивными, повсеместными и на редкость кровопролитными. Свидетельства этому мы находим по всему миру. У 9000-летнего Кенневикского человека из бедра торчит копье. В поселении Натарук в Кении было найдено 27 останков мужчин, женщин и детей, возрастом примерно 10000 лет — над всеми ними учинили жестокую расправу.

Впрочем, вряд ли другие представители семейства Homo были более дружелюбными. Даже сегодня мы видим проявления коллективного насилия у приматов, а значит война как концепт появилась еще раньше, чем современный человек. На костях неандертальцев часто обнаруживают следы травм, оставленных рукотворными орудиями — видимо, именно они и дали Homo sapiens большое преимущество. Инструменты также позволили культивировать более широкий спектр растений и одомашнивать животных, кормить большие племена и облегчать быт. В итоге, наши предки были сильнее уже только за счет численной разницы.

Но это не единственное их преимущество. Наскальные рисунки, резные фигурки и музыкальные инструменты намекают на куда более опасное эволюционное приспособление: способность к тонкому абстрактному мышлению и общению. Способность планировать и договариваться, соблюдать иерархию и распределять роли — вот что делает людей по?настоящему грозным инструментом войны.

Кстати, доказательства того, что наши виды тесно взаимодействовали друг с другом, хранятся в наших собственных генах. У жителей Евразии до сих пор сохранились следы ДНК неандертальцев, у австралийцев можно встретить ДНК денисовских людей и так далее. Наши предки спаривались с представителями родственных видов, а потом… Потом все они почему-то исчезли.

Из-за того, что человечество плодится и размножается в геометрической прогрессии, ему требовалось все больше ресурсов и места под солнцем. Так что нет ничего удивительного в том, что более прогрессивный, многочисленный и искусный подвид в конечном итоге вытеснил все остальные — увы, в истории Земли такое случается постоянно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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