Британцы сделали подствольный глушитель дронов

Британская компания Drone Defense сообщила о разработке самого лёгкого в своём классе оружия для подавления дронов — системы E1000MP. Система может крепиться как подствольная к широкому спектру ручного огнестрельного оружия, хотя средства поражения у неё обычные для таких решений — это глушение сигналов от оператора или перехват управления.

Британцы сделали подствольный глушитель дронов

E1000MP в подствольном креплении (Drone Defense)

Дальность действия «пушки» E1000MP составляет около одного км (0,6 мили). Вес всего комплекта с аппаратурой настройки и аккумуляторами достигает 3,5 кг. Отметим, что глушитель дронов вовсе не обязательно делать похожим на ручное вооружение, но так, вероятно, оно милее сердцу военного человека.

Антенны глушителя E1000MP могут работать в двух режимах: направленном и ненаправленном. В первом случае осуществляется перехват или поражение конкретного дрона в зоне прямой видимости. Во втором случае устройство создаёт что-то вроде защитного купола, сквозь который дронам запрещено будет пролетать. В последнем случае ещё меньше смысла цеплять это на оружие.

В режиме перехвата управления дрону-нарушителю может быть отдана команда как немедленно приземлиться, так и вернуться к оператору. В последнем случае можно будет вычислить точку, где засел нарушитель. К обоим сценариям может привести простое глушение связи оператора с дроном, но контролирование процесса всегда лучше, чем слепой случай.

Британцы сделали подствольный глушитель дронов

Комплект системы глушения E1000MP в «имперской» раскраске (Drone Defense)

Можно ожидать, что в итоге службы правопорядка, охранные ведомства и военные получат в свои руки простые и не такие демонстративно милитаристские устройства для подавления дронов, как E1000MP и подобные. В конце концов, всё определит удобство эксплуатации, а не слепое копирование формы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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