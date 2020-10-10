Армия США начала тестировать очки дополненной реальности для собак

Армия США начала тестировать очки дополненной реальности для собак

Военные силы США начали тестирование очков дополненной реальности для собак. Об этом пишет The Verge. Их планируют использовать для дистанционного управления животными, чтобы не подвергать риску хозяев.

Военные часто используют собак для различных целей, начиная от поиска запрещённых веществ, до сопровождения патрулей в особо опасных зонах. Обычно для управления используются команды, которые отдаются при помощи голоса, рук и лазерных указок. Это ограничивает радиус работы и подвергает опасности людей.

Очки дополненной реальности призваны решить проблему расширения радиуса работы собак. В устройство встроена камера для передачи текущего изображения и дисплей для отображения нужных команд. Это позволяет хозяину собаки оставаться в безопасности, пока она проверит нужную территорию.

Армия США начала тестировать очки дополненной реальности для собак

Разработкой устройства занимается компания Command Sight. Пока что создан только проводной прототип, но в будущем их планируют сделать беспроводными. Как именно будет передаваться информация, не уточняется.

Основатель и гендиректор Command Sight А. Дж. Пеппер рассказал, что провёл тестирование с участием своего ротвейлера по кличке Матер. По его словам, очки продемонстрировали хорошие возможности, но отметил, что разработчикам предстоит ещё многое улучшить.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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