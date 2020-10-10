Учёные создали робота-осьминога, который плавает как настоящий

Для помощи в исследовании подводной флоры и фауны без вреда для кораллов и морских обителей команда инженеров из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработала нового робота-осьминога. В его основе преимущественно используются мягкие материалы, вроде того же акрилового полимера. В то же время некоторые части его конструкции жёсткие и были изготовлены с помощью технологии 3D-печати.

Источник изображения: JacobsSchoolNews

Исследователи подсмотрели механизм подводного передвижения живых осьминогов и адаптировали его в своём роботе. Компактная машина использует воду и энергию упругости для передвижения. Сначала робот-осьминог сжимается, набирая внутрь своего мягкого тела небольшое количество воды, а затем резко разжимается, высвобождая набранную воду с помощью энергии упругости. Сопло для воды может изменять свой угол, поэтому робот может плыть практически в любом направлении.

«Мы по сути воссоздали все ключевые особенности, которые используются осьминогами для быстрого передвижения под водой», — прокомментировал Майкл Толли (Michael Tolley), профессор кафедры механики и аэрокосмической инженерии, а также ведущий автор разработки.

По словам разработчика, это первый автономный подводный робот, способный производить с помощью воды реактивные импульсы, которые позволяют ему передвигаться, как осьминогу. При этом импульсы машина создаёт непосредственно с помощью своего эластичного тела, что в целом повышает её эффективность.

Специалисты также отмечают, что максимальная скорость передвижения компактного робота-осьминога составляет около 800 метров в час. Этот показатель гораздо выше тех возможностей, которые демонстрирует большинство других мягких роботов для подобной сферы использования. В составе робота-осьминога также имеется водозащищённый отсек, в который можно установить камеру или какой-нибудь исследовательский датчик сбора научной информации.



