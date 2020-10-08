Планеты могут формироваться во время роста родительской звезды

Планеты могут формироваться во время роста родительской звезды

Считалось, что рост звезды и формирование планет вокруг нее идут последовательно друг за другом. Но теперь нашлась планета, которая создается вокруг только формирующегося светила.

Обычно газопылевые диски, в которых образуются планеты, обнаруживаются в звездных системах старше миллиона лет. По прошествии этого времени звезда уже набрала большую часть своей массы и практически не эволюционирует дальше. Однако теперь астрономы обнаружили молодую звезду IRS 63, свет от которой идет до Земли 470 лет. Она расположена в плотном межзвездном облаке L1709 в созвездии Змееносца и имеет возраст менее 500 тысяч лет.

Что самое интересное, на орбите вокруг этой звезды уже начинают формироваться планеты, хотя само светило еще не выросло до необходимых размеров. Планеты сталкиваются с серьезными препятствиями на самых ранних стадиях своего создания. Они растут из крошечных частиц пыли, размер которых меньше пылинок у нас в домах. Самое обидное, что зародыши планет, которые собираются из пыли после тысяч лет формирования, могут внезапно разрушиться или упасть на звезду. Тогда процесс начинается заново.

Единственный шанс не допустить такой смерти — сформироваться на значительном удалении от звезды, и чем раньше, тем лучше. У IRS 63 ученые обнаружили зародыш планеты на расстоянии в 20 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна расстоянию от Земли до Солнца). На таком расстоянии от звезды планете требуется относительно немного пыли, чтобы стать стабильной и не разрушиться гравитацией своей звезды.

Утешает то, что в распоряжении новоявленного небесного тела находится пыль, масса которой сравнима с половиной Юпитера, и газ, общая масса которого в 100 раз больше, чем у этой планеты-гиганта. Ученые предполагают, что на орбите вокруг IRS 63 через тысячи лет сформируется планета, похожая на Юпитер.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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