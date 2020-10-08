Новый 3D-принтер печатает из пластика и металла одновременно

Ученые создали 3D-принтер, который избирательно покрывает поверхность изделия равномерным слоем металла

Начнем с того, что уже существует технология, позволяющая покрывать металлом распечатанные изделия из пластика. Для этого нужно погрузить объект в раствор, содержащий палладий, который прилипает к поверхности пластика. Когда этот предмет впоследствии помещается в ванну для химического нанесения покрытия, прилипший палладий действует как катализатор, заставляя ионы металлов, растворенных в ванне, налипать уже на палладиевое покрытие. В конечном итоге у нас должен получиться ровный слой необходимого металла.

Однако, по мнению исследователей из японского университета Васэда, такие покрытия плохо прилипают к пластику, а их однородность оставляет желать лучшего. Кроме того, они покрывают весь предмет, что не всегда желательно.

Под руководством профессора Синдзиро Умезо ученые разработали новую систему 3D-печати, которая создает объекты путем нанесения слоев материала из двух сопел. Один из них экструдирует расплавленный АБС-пластик, а другой — такой же пластик, смешанный с палладием. Чистый АБС используется для частей объекта, которые должны остаться пластиковыми, в то время как АБС / палладий используется для участков, для которых необходимо металлическое покрытие.

После охлаждения и затвердевания отпечатанный объект помещается в ранее упомянутую ванну для химического нанесения покрытия. Однако в этом случае металлическое покрытие образуется только на участках, отпечатанных из смеси АБС / палладий. По словам исследователей, покрытие однородное по качеству и прочно сцепляется с пластиком.

В качестве дополнительного бонуса, в отличие от традиционного метода нанесения покрытия, новая система печати не требует предварительной обработки поверхности пластика токсичными химикатами. Кроме того, эту технологию можно использовать в уже существующих 3D-принтерах для производства необходимых изделий.



