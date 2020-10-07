Национальная академия наук Украины избрала президента

Национальная академия наук Украины избрала нового президента. Им стал академик Анатолий Загородний.

Об этом информирует пресс-служба НАНУ.

"7 октября 2020 года состоялись выборы Президента Национальной академии наук Украины. Путем тайного голосования двумя третями голосов избирателей Президентом Национальной академии наук Украины избран академик Анатолий Глебович Загородний", - говорится в сообщении.

Выборы президента Национальной академии наук Украины, а также выборы нового состава президиума НАН были запланированы на 13-17 апреля 2020 года, но перенесены в связи с распространением коронавируса. 7 сентября на заседании президиума Национальной академии наук Украины приняли решение о проведении выборов 7-9 октября.

На должность президента НАНУ претендовали 78-летний Владислав Гончарук, 55-летний Богдан Данилишин, 69-летний Анатолий Загородный, 77-летний Сергей Комиссаренко и 70-летний Владимир Семиноженко. 6 октября Данилишин, который просил суд

признать выборы президента НАНУ незаконными, снял свою кандидатуру.

В конце марта сообщалось, что 101-летний академик Патон намерен покинуть пост президента НАНУ. Однако выборы, назначенные на апрель, не состоялись. 19 августа Борис Патон умер. Академию наук он бессменно возглавлял с 1962 года.

Анатолий Загородний родился 29 января 1951 года. Академик (с 6 мая 2006) и вице-президент (с 2011 г.) Национальной академии наук Украины, директор Института теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова НАН Украины (с 2002 г.), доктор физико-математических наук (1990), профессор (1998). Имеет звание заслуженного деятеля науки и техники Украины (2012). Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2005).

Научные работы Загороднего посвящены проблемам теоретической и математической физики, физики кинетических явлений, теории плазмы, статистической физики.