Нобелевскую премию по химии вручили за новый метод изменения генома

С помощью новой технологии ученые могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с высокой точностью.

Нобелевскую премию по химии вручили за новый метод изменения генома
Фото: пресслужба Нобелівського комітету

Нобелевскую премию по химии получили две ученые - француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна - за разработку метода редактирования генома.

Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета.

Шарпантье работает в берлинском отделе Института инфекционной биологии Общества Макса Планка, Дудна - в университете Калифорнии.

Исследовательницы предложили использование молекулярного механизма CRISPR/Cas9 для изменения геномов.

Используя молекулярные ножницы CRISPR/Cas9, ученые могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с высокой точностью. С помощью технологии исследователи уже смогли вывести растительные культуры, устойчивые к плесени, вредителям и засухе.

Ученые считают, что разработка будет способствовать появлению новых методов лечения рака и может осуществить мечту о лечении наследственных заболеваний.

Напомним, Нобелевскую премию по физике присудили за изучение черных дыр. Лауреатами стали англичанин Роберт Пенроуз, немец Райнхард Генцель и американка Андреа Гез.

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