Украинский борщ войдет в Национальный перечень культурного наследия

В Минкультуры считают это важным шагом для номинации в список ЮНЕСКО.

Украинский борщ войдет в Национальный перечень культурного наследия
Фото: Мінкультури

Экспертный совет рекомендовал Министерству культуры и информационной политики внести в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия "Культуру приготовления украинского борща".

Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.

Отмечается, что это важный шаг в рамках подготовки номинационного досье в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, которое составляет ОО "Институт культуры Украины".

Кроме культуры приготовления борща, в Национальный перечень также войдут: "Технология создания Клембовской рубашки "с цветком","Пасхальное застолье "Водить Властелина" в селе Роскошевка Теплицкого района Винницкой области", "Борщевская народная вышивка", "Карпатское лижныкарство".

Напомним, в этом году овощи "борщевого набора" существенно подешевели, кроме моркови.

В 2017 году ЮНЕСКО признала приготовление неаполитанской пиццы объектом нематериального наследия. В 2016-м в список попала бельгийская культура пива.

В Грузии десятки продуктов и блюд национальной кухни запатетованы как интеллектуальный продукт.

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