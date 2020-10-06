Ученые заявили, что ядерная энергетика бесполезна

Ядерные электростанции дешевле в эксплуатации, а также они не производят парниковые газы, например метан и CO2. И что же тогда не нравится ученым?

Новое исследование показывает, что страны, которые приняли «политику ядерной энергии», на самом деле не сократили (и не смогут сократить) свои выбросы углерода в значительной степени. А вот страны, которые вложились в возобновляемые источники энергии, сделали это. Авторы работы считают, что это убедительный пример того, что инициативы в области чистой энергетики должны быть сосредоточены на солнечной и ветровой энергии и, возможно, должны исключить ступень «ядерной энергетики» на пути к декарбонизации.

Изучая глобальные данные за 1990 — 2014 годы, исследователи из Университета Сассекса также обнаружили, что ядерные и возобновляемые энергетические программы плохо сочетаются друг с другом, отчасти потому, что крупные централизованные атомные станции требуют иной инфраструктуры, чем, например, «солнечные» поля.

Как отмечает автор исследования Энди Стирлинг, эта работа разоблачает иррациональность аргументации в пользу ядерных инвестиций. А соавтор исследования Бенджамин Совакул, говорит о том, что время, деньги и ресурсы, которые могут быть затрачены на ядерную программу, скорее всего, уйдут впустую, заблокировав последующие программы возобновляемых источников энергии.



