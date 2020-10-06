Академик Ярослав Олейник умер от коронавируса

Известный ученый умер на 68-м году жизни.

Академик Ярослав Олейник умер от коронавируса
Фото: Главком

Вечером 5 октября стало известно о смерти академика Национальной Академии педагогических наук Украины Ярослава Олейника.

Президент Национальной академии педагогических наук Украины Василий Кремень сообщил, что Ярослав Олейник умер от коронавируса.

"Только что стало известно о смерти академика Национальной академии педагогических наук Украины, члена президиума академии, декана географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко профессора Олейника Ярослава Богдановича. Причина смерти - коронавирус", - написал Кремень в фейсбуке.

За несколько дней до смерти Ярослав Олейник попал без сознания в Александровскую больницу. Умер там 5 октября.

Ярослав Богданович Олейник - доктор экономических наук, профессор, декан географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, экономист-географ. Академик Национальной Академии педагогических наук Украины, академик Академии наук высшего образования Украины.

Родился 14 декабря 1952 года в селе Купчинцы Козовского района Тернопольской области.

Глава экспертного совета Высшей аттестационной комиссии Украины по географическим наукам, председатель ассоциации деканов географических и естественных факультетов высших учебных заведений Украины, Президент Украинского географического общества, член учебно-методического совета СНГ по классическому университетскому образованию.

Заслуженный деятель науки и техники Украины 2002 года. Почетный профессор Полтавского университета потребительской кооперации. Награжден орденом "За заслуги" III степени в 2009 году.

Специалист в области теории общественной географии, региональной политики и природопользования. Научный руководитель школы "Региональные общественно-географические процессы". Автор более 500 научных трудов.

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