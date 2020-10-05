Нобелевскую премию по медицине получили трое вирусологов из США и Великобритании

Премию в области физиологии и медицины присудили за открытие вируса гепатита С.

Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали американские вирусологи Харви Олтер, Чарльз Райс и британец Майкл Хаутон - за открытие вируса гепатита С.

Победитель был объявлен во время онлайн-конференции 5 октября, сообщает Нобелевский комитет.

Открытие вирусов гепатита А и В было важным шагом вперед, но большинство случаев заболевания, передаваемого через кровь, оставались необъяснимыми. Открытие вируса гепатита С выявило причину случаев хронического гепатита, позволило сделать анализы крови на наличие вируса, а также разработать новые противовирусные препараты.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

Премию в области физиологии и медицины присуждает Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма, в его Нобелевскую ассамблею входит 50 человек. Нобелевская премия по медицине вручалась уже 110 раз, ее лауреатами до 2019 года включительно становились 219 человек, из них только 12 женщин.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 956 тысяч евро).

В этом году традиционная церемония вручения наград изменила формат из-за пандемии заболевания COVID-19. Обычно награждение происходило в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря.

Напомним, в 2019 году Нобелевскую премию по медицине получили американец Уильям Кейлин-младший, британец Питер Рэтклифф и американец Грегг Семенза за исследования адаптации клеток к недостатку кислорода.

В позапрошлом году премию получили американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзьо - за открытие иммунотерапии раковых опухолей, которая проводится путем подавления негативной иммунной регуляции.