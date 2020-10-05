У амфибий впервые нашли «змеиные» ядовитые железы

У амфибий впервые нашли «змеиные» ядовитые железы

Раньше ученые думали, что червяги — безобидные амфибии. Но, как оказалось, в зубах у них есть ядовитые железы, которыми они могут убивать даже детенышей грызунов.

Бесхвостые червяги живут под землей. На зубах у них есть железы, которые при сжатии во время укуса выделяют секрет в свою добычу — дождевых червей, личинок насекомых, мелких земноводных, змей и даже детенышей грызунов. Открыть эти структуры в зубах амфибий ученым удалось случайно.

Авторы исследования, опубликованного в журнале iScience, анализировали железы слизистой оболочки, расположенные на коже головы животного. Эти железы червяга использует, чтобы зарываться в почву. Но внезапно биологи наткнулись на структуры, которые выделяют ядовитый секрет. Они расположены у основания зубов и развиваются из зубной пластинки — ткани, которая обычно дает начало зубам. Таким же образом ядовитые железы образуются и у змей.

В этом исследовании ученые впервые показывают, что червяги могут быть ядовитыми и являются первыми амфибиями, у которых есть активная защитная система. Биологи применяют термин ядовитый к организмам, которые могут укусить или ужалить, чтобы ввести свои токсины. Обычно это змеи, пауки и скорпионы, но к ядовитым также можно отнести животных, которые отравляют хищника при попытке дотронуться или съесть их.

Биохимический анализ, проведенный исследователями, показал, что секрет, выделяемый изо рта животного во время укуса, содержит фосфолипазу А2, фермент, который обычно встречается в яде пчел, ос и змей. Биологи обнаружили, что фермент более активен у червяг, чем у гремучих змей. Однако это не значит, что червяги ядовитее змей.

Теперь ученые планируют провести тесты с помощью методов молекулярной биологии, чтобы точнее охарактеризовать секрецию желез червяг и подтвердить, что они ядовиты. В будущем исследователи смогут выделить из секрета белки, некоторые из которых, возможно, станут основой новых лекарств.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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