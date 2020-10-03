Необычные звезды поведали об истории Млечного пути

Это открытие может окончательно подтвердить, что Млечный путь за время своего существования поглотил ряд звездных скоплений и карликовых галактик.

В своем исследовании астрофизики воспользовались самыми передовыми методами компьютерного моделирования, чтобы найти ответ как эти необычные звезды оказались в центре нашей галактики. По одной из версий происхождения эти звезды — это то, что осталось от большого скопления звезд, образовавшегося в нескольких световых годах от центра Млечного пути. Также ученые предполагают, что эти звезды могут происходят из карликовой галактики, первоначально расположенной примерно на расстоянии 320 000 световых лет от центра галактики.

Но в не зависимости от происхождения, эти быстро вращающиеся звезды должны были достичь центра Млечного Пути во время события, произошедшего между 3 и 5 миллиардами лет назад. Затем та же миграция звезд была прервана мощными приливными силами НБК.

По словам ведущего автора исследования Алессии Гуаландрис, это открытие могло бы представлять окончательное доказательство того, что Млечный Путь, вероятно, несколько раз поглощал звездные скопления или даже карликовые галактики за время своего существования.



