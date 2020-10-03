Телескоп «Хаббл» запечатлел взрыв сверхновой, который был в 5 млрд раз ярче света Солнца

Телескоп «Хаббл» запечатлел взрыв сверхновой, который был в 5 млрд раз ярче света Солнца

Космическому телескопу «Хаббл» выдалась возможность увидеть одно из самых завораживающих и редких световых шоу во Вселенной — взрыв сверхновой звезды. Аппарат следил за объектом в течение последнего года, наблюдая за тем, как гибнущая звезда сначала набрала пиковую яркость в 5 млрд раз превышающую яркость нашего Солнца, а затем очень быстро угасла.

Взрыв звезды SN2018gv был замечен ещё в январе 2018 года, на окраине галактики NGC 2525, которая находится на расстоянии 70 млн световых лет от Земли.

Сама сверхновая относится к типу Ia. Это означает, что она берёт своё начало из двойной звёздной системы в составе которой имеется белый карлик. Последний в буквальном смысле высасывает материю из находящейся рядом звезды-компаньона с огромной скоростью. Поглотив материю соседней звезды массой в 1,44 раза больше, чем масса нашего Солнца, белый карлик накопил достаточно энергии и раскалился настолько, что этого хватило для запуска процесса углеродного синтеза, который привёл к термоядерной реакции. В результате колоссальных взрывов на поверхности звезды в космос может выбрасываться огромное количество материи со скоростью до 6 процентов от скорости света (почти 18 тыс. км/с), озаряя пространство вокруг себя.

«Ни один земной фейерверк не может конкурировать с этой сверхновой звездой, захваченной в её угасающей славе «Хабблом», — приводит Science Alert слова астрофизика Адама Рисса (Adam Riess) из Института космических телескопов и Университета Джона Хопкинса.

Уже через месяц с момента взрыва космический телескоп «Хаббл» развернул свою широкоугольную камеру в направлении вспышки и начал делать снимки. Съёмка продолжалась почти год до тех пор, пока сверхновая звезда не утратила яркость.

Взрыв сверхновой звезды — это больше, чем просто захватывающий космический фейерверк. Для науки это один из инструментов исследования того, как быстро расширяется Вселенная, что делает взрывы чрезвычайно ценными для измерения космических расстояний. Если учёные знают, насколько ярким является космическое тело, они могут вычислить, как далеко оно находится, а значит, изучить свойства пространства вокруг него.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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