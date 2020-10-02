У SpaceX в третий раз сорвался запуск интернет-спутников Starlink. На этот раз за 18 секунд до старта

У SpaceX в третий раз сорвался запуск интернет-спутников Starlink. На этот раз за 18 секунд до старта

Частная космическая компания SpaceX уже в третий раз перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 спутников сети Starlink. Как указывает ресурс Space.com, отмена старта состоялась всего за 18 секунд до его начала. На этот запуск перенесли из-за проблем с внештатными показателями датчиков.

«Отказываемся от сегодняшнего запуска миссии Starlink из-за внештатных показателей датчиков», — сообщила SpaceX на своей странице в Twitter.

В компании пообещали объявить новую дату запуска после её согласования с космодромом. По словам одного из операторов SpaceX, несмотря на показания датчиков сама ракета-носитель со спутниками находится в хорошем состоянии.

«В целом все системы работают хорошо. Для этого и нужен обратный отсчёт, который позволяет в последний момент определить возможную неисправность. Существуют тысячи причин, почему запуск может пойти не так, как было запланировано, и есть всего лишь одна возможность, чтобы всё прошло хорошо», — прокомментировал оператор SpaceX Шива Бхарадвадж (Siva Bharadvaj).

Ранее компании SpaceX Илона Маска также пришлось отложить запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 13-й миссией по запуску 60 интернет-спутников Starlink из-за плохих погодных условий. Напомним, что SpaceX планирует сначала увеличить количество интернет-спутников Starlink на земной орбите до 12 тысяч, а после —до 30 тысяч.

К слову, на том же космодроме находится ещё одна ракета-носитель Falcon 9, с помощью которой завтра, 2 октября должен быть произведён запуск нового GPS-спутника.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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