В США тестируют робота, способного обнаруживать COVID-19 по запаху

Устройство способно распознавать различные запахи, от взрывчатых веществ до патогенных микроорганизмов.

В США тестируют робота, способного обнаруживать COVID-19 по запаху
Konicore
Фото: bloomberg.com

Американский биотехнологический стартап под названием Koniku пытается разработать роботов, которые выявляли бы по запаху #Covid-19# быстрее, чем обычное тестирование.

Об этом пишет Bloombrerg.

Технология объединяет детекторы с кремниевым чипом, создавая "киборга с обонянием", который способен распознавать различные запахи, от взрывчатых веществ до патогенных микроорганизмов.

Первое клиническое испытание Koniku началось три недели назад и будет исследовать образцы пациентов, проверенных на #Covid-19#, чтобы сравнить, насколько эффективно "запах-бот" выявляет вирус по сравнению с традиционными методами. Ограниченные внутренние испытания уже показали, что он может точно выявить наличие гриппа А.

"Наша цель - иметь устройство, которое сочетает синтетическую биологию с кремнием и отражает все запахи человеческой жизни в глобальном масштабе", - заявил Ошиореноя Агаба, главный исполнительный директор и соучредитель компании в Сан-Рафаэле, штат Калифорния.

"Мы должны иметь устройство в каждом доме в Америке для выявления заболеваний", - добавил он.

Устройство Koniku, Konikore, по размерам немного меньше, чем фризби, и напоминает летающую тарелку. Когда белки в его чипе связываются с запахом, который он запрограммирован обнаружить, клетки усиливают и обрабатывают эти сигналы с помощью машинного обучения, и устройство начинает светиться.

Во время недавних полевых испытаний в Алабаме он смог обнаружить взрывчатку лучше, чем дрессированные собаки. Тест проводили представители правоохранительных органов и аэрокосмический гигант Airbus SE, инвестор и партнер Koniku, который работает над внедрением этой технологии в аэропортах.

Отмечается, что в будущем, в случае успеха, его можно будет использовать не просто в домах, а для массового выявления болезней и патогенных микроорганизмов в общественных местах.

Напомним, в июле роботы популярной американской инженерной компании Boston Dynamics станцевали на пустых трибунах бейсбольного стадиона в Японии.

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