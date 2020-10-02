Создан рабочий проект реактора термоядерного синтеза

Группа ученых из MIT и других организаций заявила, что компактный термоядерный реактор SPARC действительно должен работать — по крайней мере, теоретически.

Команда утверждает, что из семи статей, написанных 47 исследователями из 12 учреждений, на этапах планирования не было обнаружено никаких неожиданных препятствий или сюрпризов. Другими словами, их работа «подтверждает, что проект термоядерного реактора скорее всего, будет работать», — рассказал The New York Times Мартин Гринвальд, заместитель директора Центра плазменных исследований и синтеза Массачусетского технологического института и руководитель проекта.

Почему этот проект так важен? Что ж, на сегодня энергия ядерного синтеза остается неуловимой, но данная технология обещает однажды стать безопасным и чистым способом производства энергии путем слияния ядер атомов вместе. В природе этот процесс протекает внутри звезд, например, в нашем Солнце. Однако, несмотря на почти вековые исследования данной тематики, пока никому не удалось построить рабочую модель реактора синтеза с положительным выходом.

SPARC — один из крупнейших проектов подобного рода. Он финансируется из частных источников и в случае успеха станет первым в своем роде реактором с «горящей плазмой», в котором изотопы водорода сплавляются, образуя атомы гелия и выделяя огромное количество энергии.

Благодаря прогрессу в области сверхпроводящих магнитов, команда надеется достичь тех же характеристик, что и гораздо более крупные реакторы, такие как гигантский реактор ITER (Международный термоядерный экспериментальный реактор), сборка которого началась в июле.

Магниты используются для сдерживания чрезвычайно горячих реакций под высоким давлением, происходящих внутри реактора, что является одной из самых больших проблем термоядерного синтеза на сегодняшний день. Большинство камер попросту не выдерживают условий, необходимых для протекания реакций синтеза достаточно долгое время.

Согласно расчетам команды, SPARC должен быть способен производить в два раза больше энергии термоядерного синтеза по сравнению с количеством, необходимым для возникновения реакции. Это был бы огромный скачок, поскольку ни одному исследователю пока не удалось выйти на уровень «безубыточности».

Фактически, в своих статьях исследователи отмечают, что теоретически возможно получить и в десять раз больше энергии, но впереди еще много работы, прежде чем они смогут заявить это наверняка. Команда Массачусетского технологического института надеется построить свой компактный реактор в течение следующих трех-четырех лет с конечной целью производства электроэнергии, начиная с 2035 года, сообщает Times.



